Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай может нарастить импорт титана из России, считает эксперт - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250830/titan-861487565.html
Китай может нарастить импорт титана из России, считает эксперт
Китай может нарастить импорт титана из России, считает эксперт - 30.08.2025, ПРАЙМ
Китай может нарастить импорт титана из России, считает эксперт
Китай может нарастить импорт титана из РФ для развития аэрокосмической и химической отраслей, такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T10:05+0300
2025-08-30T10:05+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
китай
рф
пекин
владимир путин
юрий ушаков
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/84014/29/840142969_0:47:2225:1299_1920x0_80_0_0_6cd6fc9654bc299ae23375926dcb3295.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Китай может нарастить импорт титана из РФ для развития аэрокосмической и химической отраслей, такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. Президент России Владимир Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в КНР. После завершения контактов с председателем Китая Си Цзиньпином российский лидер проведет ряд двусторонних встреч. В августе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества. "Дальнейший спрос будет основываться на национальных приоритетах развития, которые ставит перед собой Китай ... Можно предположить, что для развития аэрокосмической и химической отраслей Китай может нарастить экспорт российского титана, а также тантала для производства полупроводников", - рассказала эксперт. По ее словам, способствовать развитию в этой области могут совместные проекты, в том числе с добавленной стоимостью, то есть где дополнительно создаются инфраструктурные улучшения, рабочие места. К примеру, в 2023 году российские и китайские компании подписали соглашение, которое включало не только добычу титана в Арктике, но и расширение арктического глубоководного порта Индига, строительство железной дороги. Россия и Китай не являются участниками некоторых из западных крупных минерально-сырьевых партнерств, что может являться фактором для формирования собственных торговых альянсов посредством долгосрочных контрактов, заключила Левашенко.
https://1prime.ru/20250830/putin-861477020.html
китай
рф
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84014/29/840142969_217:0:2009:1344_1920x0_80_0_0_d9b515277e0047e7e56aeefc9b80e62f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, китай, рф, пекин, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин, шос
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, Пекин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, ШОС
10:05 30.08.2025
 
Китай может нарастить импорт титана из России, считает эксперт

Аналитик Левашенко: Китай может нарастить импорт российского титана

© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Китай может нарастить импорт титана из РФ для развития аэрокосмической и химической отраслей, такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
Президент России Владимир Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в КНР. После завершения контактов с председателем Китая Си Цзиньпином российский лидер проведет ряд двусторонних встреч. В августе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества.
"Дальнейший спрос будет основываться на национальных приоритетах развития, которые ставит перед собой Китай ... Можно предположить, что для развития аэрокосмической и химической отраслей Китай может нарастить экспорт российского титана, а также тантала для производства полупроводников", - рассказала эксперт.
По ее словам, способствовать развитию в этой области могут совместные проекты, в том числе с добавленной стоимостью, то есть где дополнительно создаются инфраструктурные улучшения, рабочие места. К примеру, в 2023 году российские и китайские компании подписали соглашение, которое включало не только добычу титана в Арктике, но и расширение арктического глубоководного порта Индига, строительство железной дороги.
Россия и Китай не являются участниками некоторых из западных крупных минерально-сырьевых партнерств, что может являться фактором для формирования собственных торговых альянсов посредством долгосрочных контрактов, заключила Левашенко.
Президент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом
Путин назвал секрет привлекательности ШОС для других стран
02:44
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаКИТАЙРФПекинВладимир ПутинЮрий УшаковСи ЦзиньпинШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала