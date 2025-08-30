https://1prime.ru/20250830/titan-861487565.html

Китай может нарастить импорт титана из России, считает эксперт

Китай может нарастить импорт титана из России, считает эксперт - 30.08.2025, ПРАЙМ

Китай может нарастить импорт титана из России, считает эксперт

Китай может нарастить импорт титана из РФ для развития аэрокосмической и химической отраслей, такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T10:05+0300

2025-08-30T10:05+0300

2025-08-30T10:05+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

китай

рф

пекин

владимир путин

юрий ушаков

си цзиньпин

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/84014/29/840142969_0:47:2225:1299_1920x0_80_0_0_6cd6fc9654bc299ae23375926dcb3295.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Китай может нарастить импорт титана из РФ для развития аэрокосмической и химической отраслей, такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. Президент России Владимир Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в КНР. После завершения контактов с председателем Китая Си Цзиньпином российский лидер проведет ряд двусторонних встреч. В августе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества. "Дальнейший спрос будет основываться на национальных приоритетах развития, которые ставит перед собой Китай ... Можно предположить, что для развития аэрокосмической и химической отраслей Китай может нарастить экспорт российского титана, а также тантала для производства полупроводников", - рассказала эксперт. По ее словам, способствовать развитию в этой области могут совместные проекты, в том числе с добавленной стоимостью, то есть где дополнительно создаются инфраструктурные улучшения, рабочие места. К примеру, в 2023 году российские и китайские компании подписали соглашение, которое включало не только добычу титана в Арктике, но и расширение арктического глубоководного порта Индига, строительство железной дороги. Россия и Китай не являются участниками некоторых из западных крупных минерально-сырьевых партнерств, что может являться фактором для формирования собственных торговых альянсов посредством долгосрочных контрактов, заключила Левашенко.

https://1prime.ru/20250830/putin-861477020.html

китай

рф

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, китай, рф, пекин, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин, шос