Китай может нарастить импорт титана из России, считает эксперт
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Китай может нарастить импорт титана из РФ для развития аэрокосмической и химической отраслей, такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
Президент России Владимир Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в КНР. После завершения контактов с председателем Китая Си Цзиньпином российский лидер проведет ряд двусторонних встреч. В августе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества.
"Дальнейший спрос будет основываться на национальных приоритетах развития, которые ставит перед собой Китай ... Можно предположить, что для развития аэрокосмической и химической отраслей Китай может нарастить экспорт российского титана, а также тантала для производства полупроводников", - рассказала эксперт.
По ее словам, способствовать развитию в этой области могут совместные проекты, в том числе с добавленной стоимостью, то есть где дополнительно создаются инфраструктурные улучшения, рабочие места. К примеру, в 2023 году российские и китайские компании подписали соглашение, которое включало не только добычу титана в Арктике, но и расширение арктического глубоководного порта Индига, строительство железной дороги.
Россия и Китай не являются участниками некоторых из западных крупных минерально-сырьевых партнерств, что может являться фактором для формирования собственных торговых альянсов посредством долгосрочных контрактов, заключила Левашенко.