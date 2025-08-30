Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Токаев оценил двусторонний товарооборот Китая и Казахстана - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250830/tokai-861478551.html
Токаев оценил двусторонний товарооборот Китая и Казахстана
Токаев оценил двусторонний товарооборот Китая и Казахстана - 30.08.2025, ПРАЙМ
Токаев оценил двусторонний товарооборот Китая и Казахстана
Двусторонний оборот Китая и Казахстана в 2024 году достиг 44 миллиардов долларов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T06:05+0300
2025-08-30T06:05+0300
экономика
мировая экономика
россия
казахстан
китай
кнр
касым-жомарт токаев
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861478551.jpg?1756523151
АСТАНА, 30 авг - ПРАЙМ. Двусторонний оборот Китая и Казахстана в 2024 году достиг 44 миллиардов долларов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В субботу в англоязычной китайской газете China Daily опубликована статья президента Касым-Жомарта Токаева под называнием Strong Kazakh-Sino ties key to successful cooperation ("Прочные казахско-китайские отношения - ключ к успешному сотрудничеству"), которая посвящена развитию всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и КНР, а также укреплению потенциала Шанхайской организации сотрудничества. "Несмотря на глобальные экономические вызовы, торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами продолжает расширяться впечатляющими темпами. В 2024 году двусторонний товарооборот достиг исторического максимума в 44 миллиарда долларов США, что закрепило статус Китая как крупнейшего торгово-экономического партнера Казахстана", - написал Токаев в статье. Он отметил, что с 2005 года китайские предприятия инвестировали в Казахстан более 27 миллиардов долларов США. По данным казахстанского президента, на сегодня в Казахстане работают почти шесть тысяч китайских компаний, играя важнейшую роль в технологическом прогрессе и модернизации промышленности. "Инициатива "Один пояс, один путь", впервые объявленная председателем КНР Си Цзиньпином в Астане в 2013 году, служит ярким свидетельством этого исторического сотрудничества. Эта современная сеть торгово-транспортных маршрутов укрепила роль Казахстана как ключевого транзитного узла Евразии и продемонстрировала твердую экономическую уверенность Китая", - написал Токаев. Он привел в пример развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Срединного коридора) - кратчайшего и наиболее устойчивого пути для бесперебойных грузопотоков между Китаем, Центральной Азией и Европой. Токаев также сообщил, что в 2024 году запуск дополнительных железнодорожных линий Достык-Мойынты увеличит транзитные возможности Казахстана по коридору Китай-Европа в пять раз, в Сиане открыт торгово-логистический центр. В совей статье в китайской газете Токаев также упомянул сотрудничество двух стран в морской сфере. Он написал, что завершение строительства контейнерного хаба в казахстанском порту Актау в партнерстве с руководством китайского порта Ляньюньган позволило создать контейнерный парк, обслуживающий Центральную Азию и Каспийский регион, предлагая полный спектр логистических услуг.
казахстан
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, казахстан, китай, кнр, касым-жомарт токаев, си цзиньпин
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, КНР, Касым-Жомарт Токаев, Си Цзиньпин
06:05 30.08.2025
 
Токаев оценил двусторонний товарооборот Китая и Казахстана

Токаев: двусторонний товарооборот Китая и Казахстана достиг 44 миллиардов долларов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АСТАНА, 30 авг - ПРАЙМ. Двусторонний оборот Китая и Казахстана в 2024 году достиг 44 миллиардов долларов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В субботу в англоязычной китайской газете China Daily опубликована статья президента Касым-Жомарта Токаева под называнием Strong Kazakh-Sino ties key to successful cooperation ("Прочные казахско-китайские отношения - ключ к успешному сотрудничеству"), которая посвящена развитию всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и КНР, а также укреплению потенциала Шанхайской организации сотрудничества.
"Несмотря на глобальные экономические вызовы, торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами продолжает расширяться впечатляющими темпами. В 2024 году двусторонний товарооборот достиг исторического максимума в 44 миллиарда долларов США, что закрепило статус Китая как крупнейшего торгово-экономического партнера Казахстана", - написал Токаев в статье.
Он отметил, что с 2005 года китайские предприятия инвестировали в Казахстан более 27 миллиардов долларов США. По данным казахстанского президента, на сегодня в Казахстане работают почти шесть тысяч китайских компаний, играя важнейшую роль в технологическом прогрессе и модернизации промышленности.
"Инициатива "Один пояс, один путь", впервые объявленная председателем КНР Си Цзиньпином в Астане в 2013 году, служит ярким свидетельством этого исторического сотрудничества. Эта современная сеть торгово-транспортных маршрутов укрепила роль Казахстана как ключевого транзитного узла Евразии и продемонстрировала твердую экономическую уверенность Китая", - написал Токаев.
Он привел в пример развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Срединного коридора) - кратчайшего и наиболее устойчивого пути для бесперебойных грузопотоков между Китаем, Центральной Азией и Европой.
Токаев также сообщил, что в 2024 году запуск дополнительных железнодорожных линий Достык-Мойынты увеличит транзитные возможности Казахстана по коридору Китай-Европа в пять раз, в Сиане открыт торгово-логистический центр.
В совей статье в китайской газете Токаев также упомянул сотрудничество двух стран в морской сфере. Он написал, что завершение строительства контейнерного хаба в казахстанском порту Актау в партнерстве с руководством китайского порта Ляньюньган позволило создать контейнерный парк, обслуживающий Центральную Азию и Каспийский регион, предлагая полный спектр логистических услуг.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯКАЗАХСТАНКИТАЙКНРКасым-Жомарт ТокаевСи Цзиньпин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала