Токаев оценил двусторонний товарооборот Китая и Казахстана

АСТАНА, 30 авг - ПРАЙМ. Двусторонний оборот Китая и Казахстана в 2024 году достиг 44 миллиардов долларов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В субботу в англоязычной китайской газете China Daily опубликована статья президента Касым-Жомарта Токаева под называнием Strong Kazakh-Sino ties key to successful cooperation ("Прочные казахско-китайские отношения - ключ к успешному сотрудничеству"), которая посвящена развитию всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и КНР, а также укреплению потенциала Шанхайской организации сотрудничества. "Несмотря на глобальные экономические вызовы, торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами продолжает расширяться впечатляющими темпами. В 2024 году двусторонний товарооборот достиг исторического максимума в 44 миллиарда долларов США, что закрепило статус Китая как крупнейшего торгово-экономического партнера Казахстана", - написал Токаев в статье. Он отметил, что с 2005 года китайские предприятия инвестировали в Казахстан более 27 миллиардов долларов США. По данным казахстанского президента, на сегодня в Казахстане работают почти шесть тысяч китайских компаний, играя важнейшую роль в технологическом прогрессе и модернизации промышленности. "Инициатива "Один пояс, один путь", впервые объявленная председателем КНР Си Цзиньпином в Астане в 2013 году, служит ярким свидетельством этого исторического сотрудничества. Эта современная сеть торгово-транспортных маршрутов укрепила роль Казахстана как ключевого транзитного узла Евразии и продемонстрировала твердую экономическую уверенность Китая", - написал Токаев. Он привел в пример развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Срединного коридора) - кратчайшего и наиболее устойчивого пути для бесперебойных грузопотоков между Китаем, Центральной Азией и Европой. Токаев также сообщил, что в 2024 году запуск дополнительных железнодорожных линий Достык-Мойынты увеличит транзитные возможности Казахстана по коридору Китай-Европа в пять раз, в Сиане открыт торгово-логистический центр. В совей статье в китайской газете Токаев также упомянул сотрудничество двух стран в морской сфере. Он написал, что завершение строительства контейнерного хаба в казахстанском порту Актау в партнерстве с руководством китайского порта Ляньюньган позволило создать контейнерный парк, обслуживающий Центральную Азию и Каспийский регион, предлагая полный спектр логистических услуг.

