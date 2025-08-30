https://1prime.ru/20250830/tramp-861513013.html

Американских военных не будет на Украине, заявил Трамп

Американских военных не будет на Украине, заявил Трамп - 30.08.2025, ПРАЙМ

Американских военных не будет на Украине, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп допустил, что гарантии безопасности Киеву могут включать присутствие в небе над Украиной военных самолетов США и Европы, но... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T19:22+0300

2025-08-30T19:22+0300

2025-08-30T19:22+0300

сша

украина

киев

дональд трамп

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg

ВАШИНГТОН, 30 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил, что гарантии безопасности Киеву могут включать присутствие в небе над Украиной военных самолетов США и Европы, но подчеркнул, что американских солдат на Украине не будет. "Наших солдат там не будет или чего-то другого", - сказал Трамп в интервью порталу Daily Caller в ответ на соответствующий вопрос. США готовы помогать в воздухе, но в основном там предполагается присутствие европейских самолетов, добавил он. Президент США также заявил, что без гарантий безопасности "какого-либо рода" кризис не разрешится.

https://1prime.ru/20250829/tramp-861462719.html

сша

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, киев, дональд трамп, мировая экономика