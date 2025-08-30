https://1prime.ru/20250830/tramp-861513013.html
Американских военных не будет на Украине, заявил Трамп
Американских военных не будет на Украине, заявил Трамп - 30.08.2025, ПРАЙМ
Американских военных не будет на Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп допустил, что гарантии безопасности Киеву могут включать присутствие в небе над Украиной военных самолетов США и Европы, но... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T19:22+0300
2025-08-30T19:22+0300
2025-08-30T19:22+0300
сша
украина
киев
дональд трамп
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg
ВАШИНГТОН, 30 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил, что гарантии безопасности Киеву могут включать присутствие в небе над Украиной военных самолетов США и Европы, но подчеркнул, что американских солдат на Украине не будет. "Наших солдат там не будет или чего-то другого", - сказал Трамп в интервью порталу Daily Caller в ответ на соответствующий вопрос. США готовы помогать в воздухе, но в основном там предполагается присутствие европейских самолетов, добавил он. Президент США также заявил, что без гарантий безопасности "какого-либо рода" кризис не разрешится.
https://1prime.ru/20250829/tramp-861462719.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_70498467e96c8f66aac3bfe86768efcd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, киев, дональд трамп, мировая экономика
США, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, Мировая экономика
Американских военных не будет на Украине, заявил Трамп
Трамп допустил присутствие в небе над Украиной военных самолетов США и Европы