Трамп верит в перспективу трехсторонней встречи с Россией и Украиной

Трамп верит в перспективу трехсторонней встречи с Россией и Украиной

2025-08-30T19:37+0300

ВАШИНГТОН, 30 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в перспективу трехсторонней встречи с РФ и Украиной. "Трехсторонка случится. Насчет двухсторонки не знаю, но трехсторонка будет. Но вы знаете, иногда люди к этому не готовы", - сказал Трамп в интервью порталу Daily Caller. По его словам, он бы хотел видеть разрешение украинского конфликта.

