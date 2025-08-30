https://1prime.ru/20250830/tramp-861513183.html
Трамп верит в перспективу трехсторонней встречи с Россией и Украиной
Трамп верит в перспективу трехсторонней встречи с Россией и Украиной - 30.08.2025, ПРАЙМ
Трамп верит в перспективу трехсторонней встречи с Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в перспективу трехсторонней встречи с РФ и Украиной. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T19:37+0300
2025-08-30T19:37+0300
2025-08-30T19:37+0300
россия
мировая экономика
сша
рф
украина
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
ВАШИНГТОН, 30 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в перспективу трехсторонней встречи с РФ и Украиной. "Трехсторонка случится. Насчет двухсторонки не знаю, но трехсторонка будет. Но вы знаете, иногда люди к этому не готовы", - сказал Трамп в интервью порталу Daily Caller. По его словам, он бы хотел видеть разрешение украинского конфликта.
https://1prime.ru/20250829/tramp-861462719.html
сша
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_fb2ebbba6305248146f8d24c075a8bbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, рф, украина, дональд трамп
РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, УКРАИНА, Дональд Трамп
Трамп верит в перспективу трехсторонней встречи с Россией и Украиной
Трамп заявил, что верит в возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским