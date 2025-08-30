https://1prime.ru/20250830/tramp-861516394.html
В Белом доме прокомментировали слухи о смерти Трампа
В Белом доме прокомментировали слухи о смерти Трампа
Президент США Дональд Трамп жив и здоров, сообщил журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на слова высокопоставленного представителя Белого дома.
общество
сша
дональд трамп
джей ди вэнс
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп жив и здоров, сообщил журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на слова высокопоставленного представителя Белого дома. "С Трампом всё в порядке. У нас на сегодня утром запланирована игра в гольф," — заверил источник издания. Ранее в субботу западные соцсети были наводнены слухами о смерти президента США. Спекуляции возникли после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о своей готовности взять на себя обязанности президента, если с 79-летним лидером случится что-то непредвиденное.
сша
Общество , США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс
