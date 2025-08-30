Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белом доме прокомментировали слухи о смерти Трампа - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250830/tramp-861516394.html
В Белом доме прокомментировали слухи о смерти Трампа
В Белом доме прокомментировали слухи о смерти Трампа - 30.08.2025, ПРАЙМ
В Белом доме прокомментировали слухи о смерти Трампа
Президент США Дональд Трамп жив и здоров, сообщил журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на слова высокопоставленного представителя Белого дома. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T23:43+0300
2025-08-30T23:46+0300
общество
сша
дональд трамп
джей ди вэнс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860494592_0:128:1051:719_1920x0_80_0_0_f93793c215a5e27ea11c14d9dc77a324.jpg
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп жив и здоров, сообщил журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на слова высокопоставленного представителя Белого дома. "С Трампом всё в порядке. У нас на сегодня утром запланирована игра в гольф," — заверил источник издания. Ранее в субботу западные соцсети были наводнены слухами о смерти президента США. Спекуляции возникли после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о своей готовности взять на себя обязанности президента, если с 79-летним лидером случится что-то непредвиденное.
https://1prime.ru/20250830/ssora-861516153.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860494592_0:101:1051:889_1920x0_80_0_0_b1597097e81ec97e3180f5e88a22cfba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, дональд трамп, джей ди вэнс
Общество , США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс
23:43 30.08.2025 (обновлено: 23:46 30.08.2025)
 
В Белом доме прокомментировали слухи о смерти Трампа

Axios: в Белом доме опровергли сообщения о якобы смерти Дональда Трампа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп жив и здоров, сообщил журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на слова высокопоставленного представителя Белого дома.
Трампом всё в порядке. У нас на сегодня утром запланирована игра в гольф," — заверил источник издания.
Ранее в субботу западные соцсети были наводнены слухами о смерти президента США. Спекуляции возникли после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о своей готовности взять на себя обязанности президента, если с 79-летним лидером случится что-то непредвиденное.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Между Трампом и Моди произошла ссора, пишут СМИ
Вчера, 23:35
 
ОбществоСШАДональд ТрампДжей Ди Вэнс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала