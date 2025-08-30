Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты - 30.08.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты - 30.08.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 30.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Уфы. "Аэропорт Уфа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
2025
12:54 30.08.2025
 
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты

Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту Уфы

© РИА Новости . Вадим Брайдов | Здание аэропорта Уфа
Здание аэропорта Уфа - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Здание аэропорта Уфа. Архивное фото
© РИА Новости . Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Уфы.
"Аэропорт Уфа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.
Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
 
