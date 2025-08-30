https://1prime.ru/20250830/ufa-861499297.html
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты
2025-08-30T12:54+0300
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Уфы. "Аэропорт Уфа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
