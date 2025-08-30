https://1prime.ru/20250830/ufa-861499297.html

В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты

В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты - 30.08.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T12:54+0300

2025-08-30T12:54+0300

2025-08-30T12:54+0300

бизнес

уфа

росавиация

воздушный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861499131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ff6bb956fb5082a330dacbbe373e1ca7.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Уфы. "Аэропорт Уфа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

уфа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, уфа, росавиация, воздушный транспорт