МИД Венгрии объяснил, почему не поддержит ускоренное членство Украины в ЕС - 30.08.2025, ПРАЙМ
МИД Венгрии объяснил, почему не поддержит ускоренное членство Украины в ЕС
БУДАПЕШТ, 30 авг - ПРАЙМ. Венгрия по-прежнему не поддерживает ускоренное членство Украины в Евросоюзе, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. 'Мы не позволим, чтобы Украину впихнули в ЕС, потому что это бы разрушило венгерское сельское хозяйство и пищевую безопасность, а впустив в Венгрию украинскую мафию, мы бы разрушили общественную безопасность", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вёл телеканал М1. Министр подчеркнул, что Будапешт не позволит открыть переговорные главы о евроинтеграции Украины.
мировая экономика, украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, ес
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Петер Сийярто, ЕС
17:13 30.08.2025
 
МИД Венгрии объяснил, почему не поддержит ускоренное членство Украины в ЕС

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 30 авг - ПРАЙМ. Венгрия по-прежнему не поддерживает ускоренное членство Украины в Евросоюзе, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
'Мы не позволим, чтобы Украину впихнули в ЕС, потому что это бы разрушило венгерское сельское хозяйство и пищевую безопасность, а впустив в Венгрию украинскую мафию, мы бы разрушили общественную безопасность", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вёл телеканал М1.
Министр подчеркнул, что Будапешт не позволит открыть переговорные главы о евроинтеграции Украины.
 
