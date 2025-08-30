https://1prime.ru/20250830/ukraina-861509601.html

МИД Венгрии объяснил, почему не поддержит ускоренное членство Украины в ЕС

МИД Венгрии объяснил, почему не поддержит ускоренное членство Украины в ЕС

2025-08-30T17:13+0300

экономика

мировая экономика

украина

венгрия

будапешт

петер сийярто

ес

БУДАПЕШТ, 30 авг - ПРАЙМ. Венгрия по-прежнему не поддерживает ускоренное членство Украины в Евросоюзе, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. 'Мы не позволим, чтобы Украину впихнули в ЕС, потому что это бы разрушило венгерское сельское хозяйство и пищевую безопасность, а впустив в Венгрию украинскую мафию, мы бы разрушили общественную безопасность", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вёл телеканал М1. Министр подчеркнул, что Будапешт не позволит открыть переговорные главы о евроинтеграции Украины.

