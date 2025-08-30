https://1prime.ru/20250830/ukraina-861509774.html

В ЕС заявили об огромном дефиците в финансировании Украины

2025-08-30T17:17+0300

экономика

финансы

мировая экономика

украина

дания

бельгия

кая каллас

ес

БРЮССЕЛЬ, 30 авг – ПРАЙМ. Страны ЕС заявили о серьезном дефиците в финансировании Украины, попросили найти источники финансирования, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам неформального заседания министров иностранных дел стран сообщества в Дании. "Да, это правда, что многие государства-члены поднимали этот вопрос, что дефицит финансирования на Украине огромен, и нам нужно найти финансирование сейчас. Но также ясно, что политическая реальность такова, что Бельгия и многие другие страны не желают обсуждать это сейчас", - сказала она, отвечая на вопрос о том, возможно ли использование российских замороженных активов для восполнения такого дефицита, учитывая, что многие страны уже заявили, что не будут выделять на это собственные ресурсы уже в 2026 году.

