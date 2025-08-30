https://1prime.ru/20250830/ukraina-861509774.html
В ЕС заявили об огромном дефиците в финансировании Украины
В ЕС заявили об огромном дефиците в финансировании Украины - 30.08.2025, ПРАЙМ
В ЕС заявили об огромном дефиците в финансировании Украины
Страны ЕС заявили о серьезном дефиците в финансировании Украины, попросили найти источники финансирования, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T17:17+0300
2025-08-30T17:17+0300
2025-08-30T17:17+0300
экономика
финансы
мировая экономика
украина
дания
бельгия
кая каллас
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860575232_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_4319b9e2f1df4f85acbdc5aa37fecde6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 авг – ПРАЙМ. Страны ЕС заявили о серьезном дефиците в финансировании Украины, попросили найти источники финансирования, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам неформального заседания министров иностранных дел стран сообщества в Дании. "Да, это правда, что многие государства-члены поднимали этот вопрос, что дефицит финансирования на Украине огромен, и нам нужно найти финансирование сейчас. Но также ясно, что политическая реальность такова, что Бельгия и многие другие страны не желают обсуждать это сейчас", - сказала она, отвечая на вопрос о том, возможно ли использование российских замороженных активов для восполнения такого дефицита, учитывая, что многие страны уже заявили, что не будут выделять на это собственные ресурсы уже в 2026 году.
https://1prime.ru/20250830/ukraina-861509601.html
украина
дания
бельгия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860575232_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_7549a90c109ba8db112db3da5f7569e9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, украина, дания, бельгия, кая каллас, ес
Экономика, Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ДАНИЯ, БЕЛЬГИЯ, Кая Каллас, ЕС
В ЕС заявили об огромном дефиците в финансировании Украины
Каллас: страны ЕС заявили о серьёзном дефиците в финансировании Украины
БРЮССЕЛЬ, 30 авг – ПРАЙМ. Страны ЕС заявили о серьезном дефиците в финансировании Украины, попросили найти источники финансирования, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам неформального заседания министров иностранных дел стран сообщества в Дании.
"Да, это правда, что многие государства-члены поднимали этот вопрос, что дефицит финансирования на Украине огромен, и нам нужно найти финансирование сейчас. Но также ясно, что политическая реальность такова, что Бельгия и многие другие страны не желают обсуждать это сейчас", - сказала она, отвечая на вопрос о том, возможно ли использование российских замороженных активов для восполнения такого дефицита, учитывая, что многие страны уже заявили, что не будут выделять на это собственные ресурсы уже в 2026 году.
МИД Венгрии объяснил, почему не поддержит ускоренное членство Украины в ЕС