В ЕС заявили об огромном дефиците в финансировании Украины - 30.08.2025
В ЕС заявили об огромном дефиците в финансировании Украины
В ЕС заявили об огромном дефиците в финансировании Украины - 30.08.2025, ПРАЙМ
В ЕС заявили об огромном дефиците в финансировании Украины
Страны ЕС заявили о серьезном дефиците в финансировании Украины, попросили найти источники финансирования, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T17:17+0300
2025-08-30T17:17+0300
БРЮССЕЛЬ, 30 авг – ПРАЙМ. Страны ЕС заявили о серьезном дефиците в финансировании Украины, попросили найти источники финансирования, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам неформального заседания министров иностранных дел стран сообщества в Дании. "Да, это правда, что многие государства-члены поднимали этот вопрос, что дефицит финансирования на Украине огромен, и нам нужно найти финансирование сейчас. Но также ясно, что политическая реальность такова, что Бельгия и многие другие страны не желают обсуждать это сейчас", - сказала она, отвечая на вопрос о том, возможно ли использование российских замороженных активов для восполнения такого дефицита, учитывая, что многие страны уже заявили, что не будут выделять на это собственные ресурсы уже в 2026 году.
17:17 30.08.2025
 
В ЕС заявили об огромном дефиците в финансировании Украины

Каллас: страны ЕС заявили о серьёзном дефиците в финансировании Украины

БРЮССЕЛЬ, 30 авг – ПРАЙМ. Страны ЕС заявили о серьезном дефиците в финансировании Украины, попросили найти источники финансирования, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам неформального заседания министров иностранных дел стран сообщества в Дании.
"Да, это правда, что многие государства-члены поднимали этот вопрос, что дефицит финансирования на Украине огромен, и нам нужно найти финансирование сейчас. Но также ясно, что политическая реальность такова, что Бельгия и многие другие страны не желают обсуждать это сейчас", - сказала она, отвечая на вопрос о том, возможно ли использование российских замороженных активов для восполнения такого дефицита, учитывая, что многие страны уже заявили, что не будут выделять на это собственные ресурсы уже в 2026 году.
МИД Венгрии объяснил, почему не поддержит ускоренное членство Украины в ЕС
