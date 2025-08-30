Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве начали готовить вагоны электропоездов к зиме - 30.08.2025, ПРАЙМ
В Москве начали готовить вагоны электропоездов к зиме
В Москве начали готовить вагоны электропоездов к зиме - 30.08.2025, ПРАЙМ
В Москве начали готовить вагоны электропоездов к зиме
Более 3,9 тысячи вагонов электропоездов подготовят к зиме в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T13:04+0300
2025-08-30T13:04+0300
бизнес
москва
ржд
транспорт
общественный транспорт
железнодорожный транспорт
москва
бизнес, москва, ржд, транспорт, общественный транспорт, железнодорожный транспорт
Бизнес, МОСКВА, РЖД, Транспорт, общественный транспорт, железнодорожный транспорт
13:04 30.08.2025
 
В Москве начали готовить вагоны электропоездов к зиме

В Москве специалисты ЦППК подготовят к зиме более 3,9 тысячи вагонов электропоездов

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Более 3,9 тысячи вагонов электропоездов подготовят к зиме в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) начинают готовить поезда к зиме. Во время сезонных осмотров они проверят более 3,9 тысячи вагонов — как принадлежащих компании, так и арендованных. Остальные поезда подготовят к зиме сотрудники "РЖД", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подготовку подвижного состава к зиме планируется завершить в октябре. Также при осмотре вагонов специалисты уделят особое внимание системам отопления, обеззараживателям и осушителям воздуха. Вентиляционные и климатические установки переключат на зимний режим. Они также проверят системы обогрева лобовых стекол и электрооборудования, оценят состояние дверных и оконных уплотнителей.
Кроме того, в депо создадут необходимый запас антигололедной смазки для токоприемников, чтобы они могли работать в случае обледенения контактной сети.
 
БизнесМОСКВАРЖДТранспортобщественный транспортжелезнодорожный транспорт
 
 
