https://1prime.ru/20250830/vagony-861500080.html

В Москве начали готовить вагоны электропоездов к зиме

В Москве начали готовить вагоны электропоездов к зиме - 30.08.2025, ПРАЙМ

В Москве начали готовить вагоны электропоездов к зиме

Более 3,9 тысячи вагонов электропоездов подготовят к зиме в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T13:04+0300

2025-08-30T13:04+0300

2025-08-30T13:04+0300

бизнес

москва

ржд

транспорт

общественный транспорт

железнодорожный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861499806_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_177f97ac1f409363dcaff80be8a9bcaa.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Более 3,9 тысячи вагонов электропоездов подготовят к зиме в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) начинают готовить поезда к зиме. Во время сезонных осмотров они проверят более 3,9 тысячи вагонов — как принадлежащих компании, так и арендованных. Остальные поезда подготовят к зиме сотрудники "РЖД", - говорится в сообщении. Отмечается, что подготовку подвижного состава к зиме планируется завершить в октябре. Также при осмотре вагонов специалисты уделят особое внимание системам отопления, обеззараживателям и осушителям воздуха. Вентиляционные и климатические установки переключат на зимний режим. Они также проверят системы обогрева лобовых стекол и электрооборудования, оценят состояние дверных и оконных уплотнителей. Кроме того, в депо создадут необходимый запас антигололедной смазки для токоприемников, чтобы они могли работать в случае обледенения контактной сети.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, ржд, транспорт, общественный транспорт, железнодорожный транспорт