Аналитик раскрыл природу зависимости рубля от доллара в сентябре

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Все факторы свидетельствуют в пользу продолжения мягкой девальвации рубля и в сентябре, однако вмешаться может курс доллара США, который реагирует на риторику Федрезерва, рассказал агентству “Прайм” Дмитрий Александров, руководитель отдела аналитических исследований департамента торговых операций "АВИ Кэпитал.Почти все факторы, которые влияли на рубль последние пару недель, остаются в силе – постепенное снижение доходностей в рублёвых долговых инструментах, отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами, слабая конъюнктура сырьевых рынков, невыразительная динамика в импорте.Неопределенность на переговорном треке также сохраняется, однако к середине месяца, возможно, будет больше ясности – то ли укрепляется движение к постепенной нормализации отношений и остановке ужесточения санкций (или хотя бы значимое улучшение отношений с США, сопровождающееся их явным отстранением от конфликта), то ли всех ждет очередной виток эскалации. Естественно, что реакция и рынка, и курса на это будет значимой, рассуждает эксперт.“Пока что мы ждём сохранение тренда ЦБ РФ на снижение ставки. Ее значение на конец года видим на уровне 15%, а на ближайшем заседании в сентябре снижение не менее, чем на 100 б.п. Возврат к недельной инфляции и рост инфляционных ожиданий населения могут помешать ЦБ сделать более решительный шаг”, - считает он.Радикальная смена риторики ФРС в пользу смягчения позиции может привести к тому, что на ближайшем заседании 17 сентября она также снизит ставку (25 б.п.), а это сделает доллар локально более слабым, поэтому потенциальная девальвация рубля будет в паре с ним менее выраженной, чем в сравнении с юанем и евро, добавил Александров.“Ожидаем движение к 12,9 рублей в паре с юанем и 92,0 рублей в паре с долларом США на конец года и 11,8 рублей в паре с юанем и 84,8 рублей в паре с долларом США на конец сентября - начало октября”, - заключил он.

