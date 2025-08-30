https://1prime.ru/20250830/vef-861488601.html
Кобяков назвал главные темы, которые обсудят на ВЭФ-2025
Кобяков назвал главные темы, которые обсудят на ВЭФ-2025 - 30.08.2025
Кобяков назвал главные темы, которые обсудят на ВЭФ-2025
Советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков рассказал, на каких темах будет акцент | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T10:12+0300
2025-08-30T10:12+0300
2025-08-30T10:13+0300
экономика
мировая экономика
рф
азиатско-тихоокеанский регион
дальний восток
шос
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков рассказал, на каких темах будет акцент на ВЭФ-2025. "Исходя из складывающейся геополитической реальности, ВЭФ является не просто деловой площадкой, а инструментом, с помощью которого формируется идеология многополярного мира, основанного на равноправии и взаимоуважении. АТР сегодня становится центром мировой экономической активности. И в этом контексте ВЭФ - место, где создается экономика будущего. Центральной темой в 2025 году станет практическое воплощение идеи многополярного мира через конкретные проекты и слаженную работу, в том числе в формате интеграционных объединений, таких, как ШОС и БРИКС", - сказал Кобяков в интервью изданию "Евразимут". Он отметил, что главный акцент будет сделан на синтезе технологического суверенитета, человеческого капитала и стратегического партнерства. Кобяков отметил, что мероприятия ВЭФ-2025 охватят и другие темы. "Среди конкретных тем - логистические коридоры, инвестиции в инновации, которые становятся драйверами роста, энергетика, развитие предпринимательства. Особое место займет тема технологического суверенитета. Это и аддитивные технологии, и редкоземельные металлы, и искусственный интеллект, который уже сейчас меняет экономику мира", - подчеркнул Кобяков. Он добавил, что в ходе ВЭФ-2025 большое внимание будет уделено динамичному развитию Дальнего Востока, улучшению качества жизни и созданию условий для устойчивого роста. Кроме того, в программе форума будет отражена тема 80-летия Великой Победы. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".
рф
азиатско-тихоокеанский регион
дальний восток
Кобяков назвал главные темы, которые обсудят на ВЭФ-2025
