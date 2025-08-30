https://1prime.ru/20250830/vino-861490011.html

Россиянам назвали лучшие вина для выходных на свежем воздухе

Россиянам назвали лучшие вина для выходных на свежем воздухе - 30.08.2025, ПРАЙМ

Россиянам назвали лучшие вина для выходных на свежем воздухе

30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Просекко, кава, креман или розовые игристые лучше всего подойдут к легким закускам, салатам и фруктам на природе для проводов лета, рассказал РИА Новости сомелье виноторговой компании Fort Денис Юрченко. "Если выходные проходят на свежем воздухе, универсальным выбором станут игристые вина – просекко, кава, креманы или розовые игристые. Они прекрасно сочетаются с любым набором для пикника: от фруктов и легких салатов до сырной тарелки и холодных закусок. Такие вина создают легкое, праздничное настроение и подойдут для любого формата отдыха", – отметил эксперт. Сомелье добавил, что игристые вина лучше всего подавать охлажденными до 6-8 градусов Цельсия. Их свежесть и легкая игристость особенно актуальны в последние теплые дни лета, когда хочется чего-то яркого и бодрящего, пояснил он. В свою очередь для ужина на веранде лучше всего подойдут белые вина с яркой кислотностью и фруктовыми нотами. Юрченко рекомендует обратить внимание на vinho verde из Португалии и совиньон блан из Новой Зеландии или Северной Италии. "С приходом осенних дождей эти вина будут уже не так уместны, поэтому сейчас самое время насладиться их свежестью", – пояснил эксперт. Белые вина сочетаются с летними фруктами: дыня, груша, зеленые яблоки, а также с легкими салатами, морепродуктами и сырами с мягкой текстурой. Тогда как для ресторанного формата ужина подойдут более сложные вина, выдержанные в дубе: например, совиньон блан из Сансера (Франция) или шардоне из Бургундии, которые добавят блюдам дополнительную глубину и элегантность. "Если вечер проходит дома, можно позволить себе особенное шампанское – не привычный брют, а уровень Премьер Крю или Гран Крю, а также изысканное бургундское шардоне. Эти вина обладают насыщенным вкусом и сложной структурой, что делает их подходящими для торжественного завершения лета и начала осени", – отметил он. Добавив, что к ним подойдут поздние летние фрукты – персики, инжир, сливы, а также десерты на их основе. Кроме того, сомелье рекомендует попробовать оранжевые вина. "Они часто обладают нотами опавшей листвы, сушеных фруктов и легкой специевой сладостью. Такие вина универсальны в гастрономическом плане и отлично подходят для плавного перехода от летнего сезона к осеннему", – добавил Юрченко.

