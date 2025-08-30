https://1prime.ru/20250830/vsu-861514960.html

В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

КУРСК, 30 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области после атаки ВСУ восстановлено, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Ранее Хинштейн сообщал, что порядка 17,1 тысячи потребителей в курском приграничье остались без электроснабжения в результате атаки ВСУ на подстанцию в Рыльском районе. "Электроснабжение в трёх приграничных районах восстановлено. Наши энергетики восстановили подачу электричества, которое было нарушено из-за атаки ВСУ. Все потребители в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах запитаны", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

