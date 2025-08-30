https://1prime.ru/20250830/vystavka-861502848.html

Более ста тысяч человек посетили выставку "Путешествие по России"

Более ста тысяч человек посетили выставку "Путешествие по России"

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Более 100 тысяч человек постелили выставку "Путешествие по России" в Национальном центре "Россия" в Москве, сообщили в пресс-службе НЦ "Россия". Выставка "Путешествие по России" отмечает полгода со дня открытия. "За это время ее посетили более 100 тысяч человек в составе около 9 тысяч экскурсионных групп. В цифровой "Зоне сердца" было отправлено более 75 тысяч сердец — интерактивных открыток от гостей, в которых они делились своими эмоциями", - говорится в сообщении. В НЦ "Россия" отметили, что во время визита центра выставку высоко оценили президент РФ Владимир Путин и председатель правительства страны Михаил Мишустин. Экспозицию посмотрели и президент Республики Сербской Милорад Додик и вице-президент Уганды Джессика Алупо. Кроме того, гостями выставки стали делегаты более чем из 100 стран, в составе которых были политики, дипломаты, политологи, урбанисты, архитекторы, журналисты и представители других профессий.

