В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Взрывы повторно прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "24 канал". По состоянию на 05.40 мск в Хмельницкой области звучит сигнал воздушной тревоги. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия наносит удары по военным объектам, а не по жилым кварталам на Украине.
06:02 30.08.2025
 
В Хмельницкой области прогремели взрывы

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Взрывы повторно прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "24 канал".
По состоянию на 05.40 мск в Хмельницкой области звучит сигнал воздушной тревоги.
"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия наносит удары по военным объектам, а не по жилым кварталам на Украине.
 
Заголовок открываемого материала