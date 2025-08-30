https://1prime.ru/20250830/yaponiya-861496462.html

Швыдкой рассказал о встречах с японскими властями

ТОКИО, 30 авг – ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил российским журналистам о проведении ряда встреч с представителями японских властей, в том числе с генеральным секретарем совета безопасности Японии Масатакой Окано, заместителем главы МИД Такэхиро Фунакоси и депутатом верхней палаты парламента Хиросигэ Сэко. "Вчера была встреча с генеральным секретарём совета безопасности господином Окано. Сегодня должна быть встреча с первым заместителем министра (иностранных дел Такэхиро – ред.) Фунакоси и с директором департамента, который занимается Россией", - заявил Швыдкой. По его словам, накануне также прошла встреча с депутатом верхней палаты парламента Японии Хиросигэ Сэко, который в прошлом отвечал за экономическое сотрудничество с Россией.

