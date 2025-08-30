Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Швыдкой рассказал о встречах с японскими властями
Швыдкой рассказал о встречах с японскими властями
2025-08-30T12:06+0300
2025-08-30T12:06+0300
россия
япония
рф
мид
культура
российская культура
ТОКИО, 30 авг – ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил российским журналистам о проведении ряда встреч с представителями японских властей, в том числе с генеральным секретарем совета безопасности Японии Масатакой Окано, заместителем главы МИД Такэхиро Фунакоси и депутатом верхней палаты парламента Хиросигэ Сэко. "Вчера была встреча с генеральным секретарём совета безопасности господином Окано. Сегодня должна быть встреча с первым заместителем министра (иностранных дел Такэхиро – ред.) Фунакоси и с директором департамента, который занимается Россией", - заявил Швыдкой. По его словам, накануне также прошла встреча с депутатом верхней палаты парламента Японии Хиросигэ Сэко, который в прошлом отвечал за экономическое сотрудничество с Россией.
россия, япония, рф, мид, культура, российская культура
РОССИЯ, ЯПОНИЯ, РФ, МИД, культура, российская культура
12:06 30.08.2025
 
Швыдкой рассказал о встречах с японскими властями

© РИА Новости . Александр НатрускинМихаил Швыдкой
Михаил Швыдкой - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Михаил Швыдкой. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Натрускин
ТОКИО, 30 авг – ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил российским журналистам о проведении ряда встреч с представителями японских властей, в том числе с генеральным секретарем совета безопасности Японии Масатакой Окано, заместителем главы МИД Такэхиро Фунакоси и депутатом верхней палаты парламента Хиросигэ Сэко.
"Вчера была встреча с генеральным секретарём совета безопасности господином Окано. Сегодня должна быть встреча с первым заместителем министра (иностранных дел Такэхиро – ред.) Фунакоси и с директором департамента, который занимается Россией", - заявил Швыдкой.
По его словам, накануне также прошла встреча с депутатом верхней палаты парламента Японии Хиросигэ Сэко, который в прошлом отвечал за экономическое сотрудничество с Россией.
 
Заголовок открываемого материала