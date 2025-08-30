https://1prime.ru/20250830/zakony-861485792.html

Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в сентябре

Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в сентябре - 30.08.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в сентябре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в сентябре, в том числе о комплексе мер, направленных на борьбу с... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T09:29+0300

2025-08-30T09:29+0300

2025-08-30T09:30+0300

мошенничество

общество

россия

москва

московская область

вячеслав володин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в сентябре, в том числе о комплексе мер, направленных на борьбу с мошенниками. "Законы, вступающие в силу в сентябре (часть первая)… Заработает комплекс мер, направленных на борьбу с мошенниками. Среди них: "период охлаждения" при выдаче кредитов, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции, возможность назначать уполномоченных лиц для подтверждения переводов со счетов и получения наличных, оформление через МФЦ самозапрета на выдачу кредита, противодействие выводу похищенных денег через мобильный телефон, внесудебный порядок получения от банков правоохранительными органами информации по операциям, счетам и вкладам граждан и юридических лиц в целях расследования уголовных дел", - написал Володин в своем канале в Max. Он отметил, что созданы механизмы, позволяющие защитить от действий мошенников людей, а также уберечь их от финансовых потерь. Председатель Госдумы добавил, что с сентября также усиливается контроль за мигрантами, в частности, повышаются действующие и вводятся новые пошлины для иностранных граждан, приезжающих в Россию. "В Москве и Московской области заработает эксперимент, предусматривающий для мигрантов обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию, биометрическое фотографирование и мониторинг геолокации абонентских устройств через специальное мобильное приложение", - отметил Володин, уточнив, что всё это позволит повысить прозрачность учёта иностранных граждан, а также будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции. Кроме того, по словам председателя Госдумы, с 1 сентября запрещается навязывать дополнительные платные услуги и работы, а также создавать условия, предполагающие изначальное согласие на их приобретение. "Борьба с дистанционными хищениями. Операторы сотовой связи обязаны прекратить возврат средств с баланса мобильного телефона, если у правоохранительных органов есть достаточные основания полагать, что эти деньги использовались при совершении преступления. Нормы направлены на пресечение краж", - сообщается в публикации. Володин сообщил, что также с первого сентября закрепляется требование к обслуживающим многоквартирные дома организациям предоставлять собственникам информацию о своей работе. Он подчеркнул, что перечень сведений для годовых отчетов будет единым, что позволит повысить прозрачность деятельности УК, ТСЖ и ЖСК и сделать более эффективным контроль за их работой.

https://1prime.ru/20250829/mvd-861441588.html

https://1prime.ru/20250829/mvd-861425033.html

москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва, московская область, вячеслав володин, госдума