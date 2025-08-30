https://1prime.ru/20250830/zhurnalisty-861485343.html

Киселев призвал освободить арестованных журналистов Sputnik Азербайджан

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Журналисты Sputnik Азербайджан должны быть как можно скорее освобождены, а не использоваться для провоцирования серьезного кризиса в отношениях двух союзнических стран и народов, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Два месяца за решеткой в Азербайджане находятся наши коллеги и товарищи - Игорь Картавых и Евгений Белоусов. За все это время - никакой реакции от тех, кто намеренно использовал журналистов Sputnik Азербайджан для того, чтобы спровоцировать серьезный кризис в отношениях двух союзнических стран и народов. Лишать свободы журналистов, к которым никогда не было никаких вопросов по их работе, обвинять их сначала чуть ли не в шпионаже, а потом резко менять суть беспочвенных обвинений на мошенничество, - действия, которые никак не соответствуют цивилизованным нормам. Мы вновь призываем к скорейшему освобождению наших сотрудников и предоставлению им возможности вернуться на Родину", - заявил Киселев РИА Новости. Тридцатого июня власти Азербайджана безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Их адвокаты подали апелляции на изменение меры пресечения, однако суд эти апелляции отклонил. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Тридцатого июля гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" призвал освободить безосновательно арестованных журналистов и сделать таким образом шаг к восстановлению отношений, однако реакции из Баку не последовало. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, продиктованы другими соображениями.

