Зрители в Китае увидят российско-китайский фильм "Красный шелк"

Зрители в Китае увидят российско-китайский фильм "Красный шелк" - 30.08.2025, ПРАЙМ

Зрители в Китае увидят российско-китайский фильм "Красный шелк"

Зрители в КНР увидят российско-китайский фильм "Красный шелк" в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству... | 30.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Зрители в КНР увидят российско-китайский фильм "Красный шелк" в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа. Интервью президента РФ в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля. "Идёт активная кооперация в сфере кинопроизводства. В феврале в российский прокат вышел совместный фильм "Красный шёлк". Ожидаем, что в ближайшее время его увидят зрители в Китае", - сказал Путин. Он также напомнил, что в мае в Москве стороны подписали План действий по кинопроизводству. "Рассчитываем, что в скором будущем у нас появится много хороших российско-китайских кинофильмов, которые донесут до наших граждан верные моральные ориентиры и традиционные духовно-нравственные ценности, расскажут правду о важнейших исторических событиях. В том числе для этого мы запустили новый проект - Открытую Евразийскую кинопремию. Это уникальная киноплощадка, где нет места предвзятости или каким-либо политическим интригам", - отметил Путин.

