На Курской АЭС восстановили работу трансформатора и турбогенератора №6 - 31.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250831/aes-861526752.html
На Курской АЭС восстановили работу трансформатора и турбогенератора №6
2025-08-31T11:14+0300
2025-08-31T11:14+0300
энергетика
россия
КУРСК, 31 авг - ПРАЙМ. Восстановлена работа трансформатора и турбогенератора №6 на Курской АЭС, мощность энергоблока №3 восстановлена на 100%, сообщили в пресс-службе атомной электростанции. Ранее в пресс-служба Курской АЭС объявила, что ПВО сбила украинский беспилотник возле атомной электростанции. При падении аппарат сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор, уточнила пресс-служба. Станция добавила, что локальное возгорание потушено, после чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет. &quot;Сегодня, 31 августа, в 2:20 была досрочно, на неделю раньше запланированного срока, восстановлена работа трансформатора и турбогенератора №6. Мощность энергоблока №3 восстановлена на 100%. 1 и 2 энергоблоки в режиме работы без генерации. 4 энергоблок в плановом ремонте&quot;, - сообщили в Telegram-канале пресс-службы АЭС.Уточняется, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.
россия
Энергетика, РОССИЯ
11:14 31.08.2025
 
КУРСК, 31 авг - ПРАЙМ. Восстановлена работа трансформатора и турбогенератора №6 на Курской АЭС, мощность энергоблока №3 восстановлена на 100%, сообщили в пресс-службе атомной электростанции.
Ранее в пресс-служба Курской АЭС объявила, что ПВО сбила украинский беспилотник возле атомной электростанции. При падении аппарат сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор, уточнила пресс-служба. Станция добавила, что локальное возгорание потушено, после чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет.

"Сегодня, 31 августа, в 2:20 была досрочно, на неделю раньше запланированного срока, восстановлена работа трансформатора и турбогенератора №6. Мощность энергоблока №3 восстановлена на 100%. 1 и 2 энергоблоки в режиме работы без генерации. 4 энергоблок в плановом ремонте", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы АЭС.

Уточняется, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.
МАГАТЭ подтвердило, что уровень радиации возле Курской АЭС в норме
24 августа, 14:25
 
ЭнергетикаРОССИЯ
 
 
