На Курской АЭС восстановили работу трансформатора и турбогенератора №6

КУРСК, 31 авг - ПРАЙМ. Восстановлена работа трансформатора и турбогенератора №6 на Курской АЭС, мощность энергоблока №3 восстановлена на 100%, сообщили в пресс-службе атомной электростанции. Ранее в пресс-служба Курской АЭС объявила, что ПВО сбила украинский беспилотник возле атомной электростанции. При падении аппарат сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор, уточнила пресс-служба. Станция добавила, что локальное возгорание потушено, после чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет. "Сегодня, 31 августа, в 2:20 была досрочно, на неделю раньше запланированного срока, восстановлена работа трансформатора и турбогенератора №6. Мощность энергоблока №3 восстановлена на 100%. 1 и 2 энергоблоки в режиме работы без генерации. 4 энергоблок в плановом ремонте", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы АЭС.Уточняется, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

