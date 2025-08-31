https://1prime.ru/20250831/aljaska-861521302.html

СМИ: Аляска находится на грани газового кризиса

СМИ: Аляска находится на грани газового кризиса - 31.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: Аляска находится на грани газового кризиса

Американский штат Аляска находится на грани газового кризиса, а его крупнейший город, Анкоридж, уже в ближайшие годы может остаться без электроэнергии на фоне... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T07:14+0300

2025-08-31T07:14+0300

2025-08-31T07:46+0300

энергетика

газ

экономика

аляска

new york times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861521302.jpg?1756615617

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Американский штат Аляска находится на грани газового кризиса, а его крупнейший город, Анкоридж, уже в ближайшие годы может остаться без электроэнергии на фоне истощения запасов газа в заливе Кука, сообщает издание New York Times. "Раньше газа было так много, что Аляска использовала его не только для того, чтобы подогревать дома и создавать электричество - она отправляла танкеры с топливом за рубеж. Сейчас большинство буровых компаний ушли, а газ в заливе Кука сокращается. Официальные лица ожидают, что в ближайшие несколько лет у них может не хватить топлива, чтобы Анкоридж, крупнейший город штата, продолжал оставаться полностью освещенным", - говорится в публикации. Как отмечает газета, штат, чья экономика построена на нефти и газе, сейчас находится "на грани газового кризиса", несмотря на то, что все еще добывает его в крупных объемах. О проблеме истощения запасов известно уже более 15 лет, но единого плана решения проблемы все еще нет. Местные коммунальные службы сходятся во мнении, что им с наибольшей вероятностью придется закупать газ за рубежом как минимум какое-то время начиная приблизительно с 2028 года, что приведет к росту расходов на электроэнергию и отопление на 10-40%.

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, аляска, new york times