2025-08-31T07:14+0300
2025-08-31T07:46+0300
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Американский штат Аляска находится на грани газового кризиса, а его крупнейший город, Анкоридж, уже в ближайшие годы может остаться без электроэнергии на фоне истощения запасов газа в заливе Кука, сообщает издание New York Times. "Раньше газа было так много, что Аляска использовала его не только для того, чтобы подогревать дома и создавать электричество - она отправляла танкеры с топливом за рубеж. Сейчас большинство буровых компаний ушли, а газ в заливе Кука сокращается. Официальные лица ожидают, что в ближайшие несколько лет у них может не хватить топлива, чтобы Анкоридж, крупнейший город штата, продолжал оставаться полностью освещенным", - говорится в публикации. Как отмечает газета, штат, чья экономика построена на нефти и газе, сейчас находится "на грани газового кризиса", несмотря на то, что все еще добывает его в крупных объемах. О проблеме истощения запасов известно уже более 15 лет, но единого плана решения проблемы все еще нет. Местные коммунальные службы сходятся во мнении, что им с наибольшей вероятностью придется закупать газ за рубежом как минимум какое-то время начиная приблизительно с 2028 года, что приведет к росту расходов на электроэнергию и отопление на 10-40%.
07:14 31.08.2025 (обновлено: 07:46 31.08.2025)
 
СМИ: Аляска находится на грани газового кризиса

NYT: крупнейший город Аляски может остаться без света из-за истощения запасов газа

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Американский штат Аляска находится на грани газового кризиса, а его крупнейший город, Анкоридж, уже в ближайшие годы может остаться без электроэнергии на фоне истощения запасов газа в заливе Кука, сообщает издание New York Times.
"Раньше газа было так много, что Аляска использовала его не только для того, чтобы подогревать дома и создавать электричество - она отправляла танкеры с топливом за рубеж. Сейчас большинство буровых компаний ушли, а газ в заливе Кука сокращается. Официальные лица ожидают, что в ближайшие несколько лет у них может не хватить топлива, чтобы Анкоридж, крупнейший город штата, продолжал оставаться полностью освещенным", - говорится в публикации.
Как отмечает газета, штат, чья экономика построена на нефти и газе, сейчас находится "на грани газового кризиса", несмотря на то, что все еще добывает его в крупных объемах. О проблеме истощения запасов известно уже более 15 лет, но единого плана решения проблемы все еще нет. Местные коммунальные службы сходятся во мнении, что им с наибольшей вероятностью придется закупать газ за рубежом как минимум какое-то время начиная приблизительно с 2028 года, что приведет к росту расходов на электроэнергию и отопление на 10-40%.
 
