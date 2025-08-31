В Нижегородской области пять человек умерли из-за суррогатного алкоголя

https://1prime.ru/20250831/alkogol-861530349.html

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В Нижегородской области пять человек скончались после отравления суррогатным алкоголем, возбуждено уголовное дело о сбыте опасной продукции, сообщает СУСК по региону."В Нижегородской области по факту отравления пяти человек суррогатным алкоголем возбуждено уголовное дело. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области по факту отравления пятерых жителей города Балахны суррогатным алкоголем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится публикации Telegram-канала СУСК.По данным следствия, в ночь с 30 на 31 августа текущего года в медицинское учреждение города Балахны доставлены трое мужчин и женщина с признаками отравления суррогатным алкоголем, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончались, еще один мужчина скончался в квартире дома на улице Чапаева города Балахны.Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела принимаются все необходимые меры по установлению обстоятельств произошедшего, устанавливается вид употребленного алкоголя и его производитель. Кроме того, следователем назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. Подчеркивается, что ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.

