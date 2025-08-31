Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Нижегородской области пять человек умерли из-за суррогатного алкоголя
В Нижегородской области пять человек умерли из-за суррогатного алкоголя
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В Нижегородской области пять человек скончались после отравления суррогатным алкоголем, возбуждено уголовное дело о сбыте опасной продукции, сообщает СУСК по региону."В Нижегородской области по факту отравления пяти человек суррогатным алкоголем возбуждено уголовное дело. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области по факту отравления пятерых жителей города Балахны суррогатным алкоголем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится публикации Telegram-канала СУСК.По данным следствия, в ночь с 30 на 31 августа текущего года в медицинское учреждение города Балахны доставлены трое мужчин и женщина с признаками отравления суррогатным алкоголем, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончались, еще один мужчина скончался в квартире дома на улице Чапаева города Балахны.Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела принимаются все необходимые меры по установлению обстоятельств произошедшего, устанавливается вид употребленного алкоголя и его производитель. Кроме того, следователем назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. Подчеркивается, что ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следследственного управления.
нижегородская область, ск рф, общество , рф
Происшествия, Нижегородская область, СК РФ, Общество , РФ
13:42 31.08.2025 (обновлено: 13:43 31.08.2025)
 
В Нижегородской области пять человек умерли из-за суррогатного алкоголя

В Нижегородской области пять человек умерли после отравления суррогатным алкоголем

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В Нижегородской области пять человек скончались после отравления суррогатным алкоголем, возбуждено уголовное дело о сбыте опасной продукции, сообщает СУСК по региону.

"В Нижегородской области по факту отравления пяти человек суррогатным алкоголем возбуждено уголовное дело. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области по факту отравления пятерых жителей города Балахны суррогатным алкоголем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится публикации Telegram-канала СУСК.

По данным следствия, в ночь с 30 на 31 августа текущего года в медицинское учреждение города Балахны доставлены трое мужчин и женщина с признаками отравления суррогатным алкоголем, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончались, еще один мужчина скончался в квартире дома на улице Чапаева города Балахны.
Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела принимаются все необходимые меры по установлению обстоятельств произошедшего, устанавливается вид употребленного алкоголя и его производитель. Кроме того, следователем назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. Подчеркивается, что ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.
ПроисшествияНижегородская областьСК РФОбществоРФ
 
 
