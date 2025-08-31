Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Армения и Пакистан подписали коммюнике о дипотношениях - 31.08.2025
Армения и Пакистан подписали коммюнике о дипотношениях
ЕРЕВАН, 30 авг – ПРАЙМ. Главы МИД Армении и Пакистана Арарат Мирзоян и Исхак Дар подписали в воскресенье коммюнике об установлении дипломатических отношений между странам, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян. "Мирзоян и Дар подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном", - сообщила Бадалян. Она уточнила, что церемония подписания состоялась в Китае. Пакистан не признавал Армению и не устанавливал с ней дипломатические отношения из-за своей поддержки Баку в армяно-азербайджанском конфликте. Вопрос установления дипотношений министры обсудили по телефону в пятницу.
23:02 31.08.2025
 
Армения и Пакистан подписали коммюнике о дипотношениях

ЕРЕВАН, 30 авг – ПРАЙМ. Главы МИД Армении и Пакистана Арарат Мирзоян и Исхак Дар подписали в воскресенье коммюнике об установлении дипломатических отношений между странам, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.
"Мирзоян и Дар подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном", - сообщила Бадалян.
Она уточнила, что церемония подписания состоялась в Китае.
Пакистан не признавал Армению и не устанавливал с ней дипломатические отношения из-за своей поддержки Баку в армяно-азербайджанском конфликте.
Вопрос установления дипотношений министры обсудили по телефону в пятницу.
