https://1prime.ru/20250831/avia-861537221.html

Пассажирка с двумя детьми не попала на рейс авиакомпании "Победа"

Пассажирка с двумя детьми не попала на рейс авиакомпании "Победа" - 31.08.2025, ПРАЙМ

Пассажирка с двумя детьми не попала на рейс авиакомпании "Победа"

Пассажирка с двумя детьми не попала на рейс авиакомпании "Победа" Сочи - Москва из-за опоздания на посадку, сообщила РИА Новости компания. | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T18:26+0300

2025-08-31T18:26+0300

2025-08-31T18:26+0300

бизнес

россия

сочи

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861154921_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_88992b193c572e28a414d981581f56ed.jpg

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Пассажирка с двумя детьми не попала на рейс авиакомпании "Победа" Сочи - Москва из-за опоздания на посадку, сообщила РИА Новости компания. В воскресенье в Telegram-каналах начала распространяться информация о том, что пассажирка с детьми не попала на рейс "Победы" из-за овербукинга. "При вылете из Сочи 26 августа рейсом DP6950 клиентка с двумя детьми подошла к гейту через несколько минут после окончания посадки, в связи с чем не могла быть допущена к полету... Мы убедительно просим наших клиентов быть внимательными и не опаздывать на регистрацию и посадку в самолет", - рассказали в авиакомпании.

https://1prime.ru/20250829/rossiya-861473729.html

сочи

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сочи, москва