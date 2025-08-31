https://1prime.ru/20250831/avia-861537221.html
Пассажирка с двумя детьми не попала на рейс авиакомпании "Победа"
Пассажирка с двумя детьми не попала на рейс авиакомпании "Победа"
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Пассажирка с двумя детьми не попала на рейс авиакомпании "Победа" Сочи - Москва из-за опоздания на посадку, сообщила РИА Новости компания. В воскресенье в Telegram-каналах начала распространяться информация о том, что пассажирка с детьми не попала на рейс "Победы" из-за овербукинга. "При вылете из Сочи 26 августа рейсом DP6950 клиентка с двумя детьми подошла к гейту через несколько минут после окончания посадки, в связи с чем не могла быть допущена к полету... Мы убедительно просим наших клиентов быть внимательными и не опаздывать на регистрацию и посадку в самолет", - рассказали в авиакомпании.
