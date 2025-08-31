Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пассажирка с двумя детьми не попала на рейс авиакомпании "Победа" - 31.08.2025
Пассажирка с двумя детьми не попала на рейс авиакомпании "Победа"
Пассажирка с двумя детьми не попала на рейс авиакомпании "Победа" - 31.08.2025, ПРАЙМ
Пассажирка с двумя детьми не попала на рейс авиакомпании "Победа"
Пассажирка с двумя детьми не попала на рейс авиакомпании "Победа" Сочи - Москва из-за опоздания на посадку, сообщила РИА Новости компания. | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T18:26+0300
2025-08-31T18:26+0300
бизнес
россия
сочи
москва
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Пассажирка с двумя детьми не попала на рейс авиакомпании "Победа" Сочи - Москва из-за опоздания на посадку, сообщила РИА Новости компания. В воскресенье в Telegram-каналах начала распространяться информация о том, что пассажирка с детьми не попала на рейс "Победы" из-за овербукинга. "При вылете из Сочи 26 августа рейсом DP6950 клиентка с двумя детьми подошла к гейту через несколько минут после окончания посадки, в связи с чем не могла быть допущена к полету... Мы убедительно просим наших клиентов быть внимательными и не опаздывать на регистрацию и посадку в самолет", - рассказали в авиакомпании.
бизнес, россия, сочи, москва
Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ, МОСКВА
18:26 31.08.2025
 
Пассажирка с двумя детьми не попала на рейс авиакомпании "Победа"

Пассажирка с двумя детьми не попала на рейс Сочи - Москва из-за опоздания на посадку

Самолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа
Самолет авиакомпании "Победа" . Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Пассажирка с двумя детьми не попала на рейс авиакомпании "Победа" Сочи - Москва из-за опоздания на посадку, сообщила РИА Новости компания.
В воскресенье в Telegram-каналах начала распространяться информация о том, что пассажирка с детьми не попала на рейс "Победы" из-за овербукинга.
"При вылете из Сочи 26 августа рейсом DP6950 клиентка с двумя детьми подошла к гейту через несколько минут после окончания посадки, в связи с чем не могла быть допущена к полету... Мы убедительно просим наших клиентов быть внимательными и не опаздывать на регистрацию и посадку в самолет", - рассказали в авиакомпании.
Пассажиры в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Пассажиропоток российских авиакомпаний за полгода снизился на 1,7 процента
29 августа, 23:25
29 августа, 23:25
 
