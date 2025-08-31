Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Доступ на фондовый рынок возможен с 14 лет, и к этому возрасту стоит познакомить подростка с основами инвестирования, рассказала агентству "Прайм" руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.По ее словам, как только ребенок поймет, что деньги можно не просто потратить, а использовать как инструмент, он начнет мыслить иначе. "Появится ответственность, интерес к будущему, ощущение контроля. А это уже первый шаг к финансовой грамотности. Вместе с ребенком можно составить первый финансовый план, прописать цели и стратегию, как инвестировать накопления, и отслеживать результат", - отметила она.Кроме того, чем раньше начать вложения, тем выше прибыль. Работает эффект сложного процента, и даже небольшие суммы, вложенные в юности, через годы могут превратиться во впечатляющий капитал."Если инвестировать 5000 рублей ежегодно, за 10 лет итоговый результат с учетом средней доходности, например, 11% годовых, может составить около 100 000 рублей", - привела пример Кубезова.Ранее вхождение в финансовый мир облегчает процесс понимания и убирает страхи, учит принимать решение без паники, анализировать ситуацию и расширяет общий горизонт познания, а это в целом полезно во взрослой жизни, подытожила она.
04:04 31.08.2025
 
Назван возраст, в котором стоит знакомить детей с инвестициями

В Сбере рассказали, что знакомить детей с фондовым рынком лучше с 14 лет

МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Доступ на фондовый рынок возможен с 14 лет, и к этому возрасту стоит познакомить подростка с основами инвестирования, рассказала агентству "Прайм" руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.
По ее словам, как только ребенок поймет, что деньги можно не просто потратить, а использовать как инструмент, он начнет мыслить иначе. "Появится ответственность, интерес к будущему, ощущение контроля. А это уже первый шаг к финансовой грамотности. Вместе с ребенком можно составить первый финансовый план, прописать цели и стратегию, как инвестировать накопления, и отслеживать результат", - отметила она.
Кроме того, чем раньше начать вложения, тем выше прибыль. Работает эффект сложного процента, и даже небольшие суммы, вложенные в юности, через годы могут превратиться во впечатляющий капитал.
"Если инвестировать 5000 рублей ежегодно, за 10 лет итоговый результат с учетом средней доходности, например, 11% годовых, может составить около 100 000 рублей", - привела пример Кубезова.
Ранее вхождение в финансовый мир облегчает процесс понимания и убирает страхи, учит принимать решение без паники, анализировать ситуацию и расширяет общий горизонт познания, а это в целом полезно во взрослой жизни, подытожила она.
 
