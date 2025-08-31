https://1prime.ru/20250831/birzha-861444952.html

Назван возраст, в котором стоит знакомить детей с инвестициями

Назван возраст, в котором стоит знакомить детей с инвестициями - 31.08.2025, ПРАЙМ

Назван возраст, в котором стоит знакомить детей с инвестициями

Доступ на фондовый рынок возможен с 14 лет, и к этому возрасту стоит познакомить подростка с основами инвестирования, рассказала агентству "Прайм" руководитель... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T04:04+0300

2025-08-31T04:04+0300

2025-08-31T04:04+0300

биржа

рынок

финансы

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_0:1:2400:1351_1920x0_80_0_0_6680a3d7fc7224d3daa41b0799d54e26.jpg

МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Доступ на фондовый рынок возможен с 14 лет, и к этому возрасту стоит познакомить подростка с основами инвестирования, рассказала агентству "Прайм" руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.По ее словам, как только ребенок поймет, что деньги можно не просто потратить, а использовать как инструмент, он начнет мыслить иначе. "Появится ответственность, интерес к будущему, ощущение контроля. А это уже первый шаг к финансовой грамотности. Вместе с ребенком можно составить первый финансовый план, прописать цели и стратегию, как инвестировать накопления, и отслеживать результат", - отметила она.Кроме того, чем раньше начать вложения, тем выше прибыль. Работает эффект сложного процента, и даже небольшие суммы, вложенные в юности, через годы могут превратиться во впечатляющий капитал."Если инвестировать 5000 рублей ежегодно, за 10 лет итоговый результат с учетом средней доходности, например, 11% годовых, может составить около 100 000 рублей", - привела пример Кубезова.Ранее вхождение в финансовый мир облегчает процесс понимания и убирает страхи, учит принимать решение без паники, анализировать ситуацию и расширяет общий горизонт познания, а это в целом полезно во взрослой жизни, подытожила она.

https://1prime.ru/20250422/vtsiom-856908998.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржа, рынок, финансы, сбербанк