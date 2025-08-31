https://1prime.ru/20250831/bolgariya-861528130.html

Болгарский депутат высказался о помощи Украине

ЖЕНЕВА, 31 авг - ПРАЙМ. Болгария не в состоянии оказывать помощь Украине, у многих ее жителей даже нет водопроводной воды, заявил РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов. "Власти принимают такие решения, чтобы поддержать политику Евросоюза. Но у нас нет денег на поддержку Украины. Как мы поможем Украине, если у наших людей даже нет воды? Поддержки Украины хочет не болгарский народ, а только люди у власти, которые во всем следуют Евросоюзу. А ЕС хочет построить у нас заводы войны", - сказал собеседник агентства. Так политик прокомментировал информацию о передаче Софией Киеву трех вертолётов Ми-24 в середине августа. Однако, по словам депутата, граждане Болгарии не поддерживают предоставление военной помощи Украине. По его словам, в Болгарии "любого, кто высказывает несогласие с проевропейским и пронатовским курсом, приравнивают к сторонникам России". "В Болгарии есть один вопрос: "ты против Украины или против России?". Когда мы говорили, что мы против войны, потому что она не выгодна никому, нам говорят, что мы "пророссийские", - отметил Михайлов.При этом, по словам депутата, народ "не может выразить свое мнение, потому что выборы в нашей стране ненастоящие". В марте после акций протеста с требованием аннулировать выборы в Народное собрание (парламент) Болгарии, конституционный суд страны признал недействительными результаты парламентских выборов в Народное собрание 51-го созыва, проведенных в стране 27 октября. В итоге оппозиционная партия "Величие" попала в парламент с 10 депутатами. В начале августа посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила в интервью РИА Новости, что Болгария строго придерживается скоординированной общеевропейской линии на поддержку Украины. Примерами недружественных действий она назвала поставки вооружений и военной помощи киевскому режиму, дискуссии о совместном с Украиной производстве БПЛА. В политическом плане - бездоказательные обвинения российской стороны в якобы совершении военных преступлений, отрицании новых территориальных реалий и согласие с любыми русофобскими инициативами Запада. Ранее немецкое издание Die Welt сообщало, что Болгария в начале конфликта на Украине тайно поставляла ей боеприпасы, "обеспечив до трети потребностей украинских военных", при этом поставки шли из Болгарии не напрямую, а через фирмы-посредники, в том числе, в Польше. МИД Украины позже подтвердил, что Болгария оказывала Киеву помощь. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

