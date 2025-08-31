Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самым богатым гражданином Чехии стал владелец оборонного холдинга - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250831/chekhiya-861547418.html
Самым богатым гражданином Чехии стал владелец оборонного холдинга
Самым богатым гражданином Чехии стал владелец оборонного холдинга - 31.08.2025, ПРАЙМ
Самым богатым гражданином Чехии стал владелец оборонного холдинга
Самым богатым гражданином Чехии является владелец оборонного холдинга Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад, состояние которого составляет 330 миллиардов крон... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T23:52+0300
2025-08-31T23:52+0300
бизнес
чехия
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Самым богатым гражданином Чехии является владелец оборонного холдинга Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад, состояние которого составляет 330 миллиардов крон (около 15,7 миллиарда долларов), сообщило в воскресенье агентство ЧТК со ссылкой на рейтинг экономического журнала Euro. "По данным журнала Euro, самым богатым чехом является владелец холдинга CSG Михал Стрнад с состоянием в 330 миллиардов крон. Благодаря серии успешных приобретений, оружейно-промышленная группа CSG укрепила свои позиции в секторе, который растет в результате нескольких военных конфликтов", - написало агентство. Ранее, в апреле этого года, агентство ЧТК сообщило, что холдинг CSG входит в число крупнейших в Европе производителей артиллерийских снарядов и боевых машин и является одним из ведущих поставщиков крупнокалиберных боеприпасов на Украину. В частности, в 2024 году холдинг, по данным ЧТК, имел на Украине выручку в размере 1,7 миллиарда евро, что в четыре раза превысило показатель 2023 года. Второе место в рейтинге по размеру активов в 315 миллиардов крон (около 15 миллиардов долларов) заняла владелица инвестиционной группы PPF Group Рената Келлнерова, которая возглавила компанию после гибели в 2021 году в результате аварии вертолета ее мужа Петра Келлнера. На третьем месте с капиталом в 280 миллиардов крон (около 13,3 миллиарда долларов) - Даниэл Кршетинский, который за последний год стал беднее на 110 миллиардов крон (около 5,2 миллиарда долларов), что связано со значительным замедлением роста в энергетическом секторе, где сосредоточены компании Кршетинского EP Corporate Group и Энергетический и промышленный холдинг (EPH). Владелец крупнейшего в Центральной и Восточной Европе агрохолдинга Agrofert, а также лидер политического движения ANO ("Акция недовольных граждан") и экс-премьер Андрей Бабиш занял в рейтинге самых богатых чехов восьмое место с капиталом в 85 миллиардов крон (около 4 миллиардов долларов).
https://1prime.ru/20250827/zelenskiy-861355679.html
чехия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_224:0:3831:2705_1920x0_80_0_0_c587715066404fef69c4f48daf7403e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, чехия, европа
Бизнес, ЧЕХИЯ, ЕВРОПА
23:52 31.08.2025
 
Самым богатым гражданином Чехии стал владелец оборонного холдинга

ЧТК: самым богатым чехом является владелец оборонного холдинга Czechoslovak Group Стрнад

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии
Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Флаг Чехии. Архивное фото
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Самым богатым гражданином Чехии является владелец оборонного холдинга Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад, состояние которого составляет 330 миллиардов крон (около 15,7 миллиарда долларов), сообщило в воскресенье агентство ЧТК со ссылкой на рейтинг экономического журнала Euro.
"По данным журнала Euro, самым богатым чехом является владелец холдинга CSG Михал Стрнад с состоянием в 330 миллиардов крон. Благодаря серии успешных приобретений, оружейно-промышленная группа CSG укрепила свои позиции в секторе, который растет в результате нескольких военных конфликтов", - написало агентство.
Ранее, в апреле этого года, агентство ЧТК сообщило, что холдинг CSG входит в число крупнейших в Европе производителей артиллерийских снарядов и боевых машин и является одним из ведущих поставщиков крупнокалиберных боеприпасов на Украину. В частности, в 2024 году холдинг, по данным ЧТК, имел на Украине выручку в размере 1,7 миллиарда евро, что в четыре раза превысило показатель 2023 года.
Второе место в рейтинге по размеру активов в 315 миллиардов крон (около 15 миллиардов долларов) заняла владелица инвестиционной группы PPF Group Рената Келлнерова, которая возглавила компанию после гибели в 2021 году в результате аварии вертолета ее мужа Петра Келлнера. На третьем месте с капиталом в 280 миллиардов крон (около 13,3 миллиарда долларов) - Даниэл Кршетинский, который за последний год стал беднее на 110 миллиардов крон (около 5,2 миллиарда долларов), что связано со значительным замедлением роста в энергетическом секторе, где сосредоточены компании Кршетинского EP Corporate Group и Энергетический и промышленный холдинг (EPH).
Владелец крупнейшего в Центральной и Восточной Европе агрохолдинга Agrofert, а также лидер политического движения ANO ("Акция недовольных граждан") и экс-премьер Андрей Бабиш занял в рейтинге самых богатых чехов восьмое место с капиталом в 85 миллиардов крон (около 4 миллиардов долларов).
Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
"Нож к горлу": в Чехии выступили с предупреждением Зеленскому
27 августа, 23:05
 
БизнесЧЕХИЯЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала