Самым богатым гражданином Чехии стал владелец оборонного холдинга

ЧТК: самым богатым чехом является владелец оборонного холдинга Czechoslovak Group Стрнад
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Самым богатым гражданином Чехии является владелец оборонного холдинга Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад, состояние которого составляет 330 миллиардов крон (около 15,7 миллиарда долларов), сообщило в воскресенье агентство ЧТК со ссылкой на рейтинг экономического журнала Euro.
"По данным журнала Euro, самым богатым чехом является владелец холдинга CSG Михал Стрнад с состоянием в 330 миллиардов крон. Благодаря серии успешных приобретений, оружейно-промышленная группа CSG укрепила свои позиции в секторе, который растет в результате нескольких военных конфликтов", - написало агентство.
Ранее, в апреле этого года, агентство ЧТК сообщило, что холдинг CSG входит в число крупнейших в Европе производителей артиллерийских снарядов и боевых машин и является одним из ведущих поставщиков крупнокалиберных боеприпасов на Украину. В частности, в 2024 году холдинг, по данным ЧТК, имел на Украине выручку в размере 1,7 миллиарда евро, что в четыре раза превысило показатель 2023 года.
Второе место в рейтинге по размеру активов в 315 миллиардов крон (около 15 миллиардов долларов) заняла владелица инвестиционной группы PPF Group Рената Келлнерова, которая возглавила компанию после гибели в 2021 году в результате аварии вертолета ее мужа Петра Келлнера. На третьем месте с капиталом в 280 миллиардов крон (около 13,3 миллиарда долларов) - Даниэл Кршетинский, который за последний год стал беднее на 110 миллиардов крон (около 5,2 миллиарда долларов), что связано со значительным замедлением роста в энергетическом секторе, где сосредоточены компании Кршетинского EP Corporate Group и Энергетический и промышленный холдинг (EPH).
Владелец крупнейшего в Центральной и Восточной Европе агрохолдинга Agrofert, а также лидер политического движения ANO ("Акция недовольных граждан") и экс-премьер Андрей Бабиш занял в рейтинге самых богатых чехов восьмое место с капиталом в 85 миллиардов крон (около 4 миллиардов долларов).