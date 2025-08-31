Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказала, как мошенники обманывают подростков - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250831/dengi--861523592.html
Эксперт рассказала, как мошенники обманывают подростков
Эксперт рассказала, как мошенники обманывают подростков - 31.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, как мошенники обманывают подростков
Мошенники предлагают подросткам заработок за "прослушивание музыки", втягивая их тем самым в финансовую пирамиду, рассказала РИА Новости эксперт направления... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T09:01+0300
2025-08-31T09:01+0300
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Мошенники предлагают подросткам заработок за "прослушивание музыки", втягивая их тем самым в финансовую пирамиду, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. Эксперт сообщила, что в сети появилась новая мошенническая схема: подросткам предлагают заработок до 1000 рублей в день за прослушивание музыки. Однако чтобы начать зарабатывать, нужно оплатить взнос. Когда жертва попадает в систему, она обнаруживает, что за музыку почти ничего не платят, а основной доход все получают от перепродажи доступа к "проекту" другим людям. "Формат работы проекта - это обычная финансовая пирамида. При выборе легенды мошенники затронули две слабости наших подростков: музыка и легкие деньги. Ведь как приятно просто слушать музыку и еще получать за это деньги, но бесплатный сыр только в мышеловке. И вот ребенок, который поверил мошенникам, сам становится соучастником, вовлекая в махинации своих же знакомых", - сказала Храпунова. Она также отметила, что крайне важно объяснить детям, что легкого заработка не бывает и за историями большой оплаты за незначительный труд всегда стоит обман. "Необходимо поговорить с детьми, что потеря небольшой суммы не должна провоцировать их на поиск способа возврата, ведь стать соучастником обмана гораздо страшнее. Деньги потеряны и с этим надо смириться. Пусть это будет первым уроком", - добавила эксперт.
https://1prime.ru/20250829/mvd-861425033.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b2d050f242fc2bab7de15259f14d422.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество
Экономика, Общество
09:01 31.08.2025
 
Эксперт рассказала, как мошенники обманывают подростков

Мошенники обманывают подростков, обещая легкие деньги за прослушивание музыки

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Мошенники предлагают подросткам заработок за "прослушивание музыки", втягивая их тем самым в финансовую пирамиду, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова.
Эксперт сообщила, что в сети появилась новая мошенническая схема: подросткам предлагают заработок до 1000 рублей в день за прослушивание музыки. Однако чтобы начать зарабатывать, нужно оплатить взнос. Когда жертва попадает в систему, она обнаруживает, что за музыку почти ничего не платят, а основной доход все получают от перепродажи доступа к "проекту" другим людям.
"Формат работы проекта - это обычная финансовая пирамида. При выборе легенды мошенники затронули две слабости наших подростков: музыка и легкие деньги. Ведь как приятно просто слушать музыку и еще получать за это деньги, но бесплатный сыр только в мышеловке. И вот ребенок, который поверил мошенникам, сам становится соучастником, вовлекая в махинации своих же знакомых", - сказала Храпунова.
Она также отметила, что крайне важно объяснить детям, что легкого заработка не бывает и за историями большой оплаты за незначительный труд всегда стоит обман.
"Необходимо поговорить с детьми, что потеря небольшой суммы не должна провоцировать их на поиск способа возврата, ведь стать соучастником обмана гораздо страшнее. Деньги потеряны и с этим надо смириться. Пусть это будет первым уроком", - добавила эксперт.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
В МВД назвали пять этапов обмана подростков мошенниками
29 августа, 09:39
 
ЭкономикаОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала