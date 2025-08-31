Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат попросил Минтранс и Росавтодор учесть пожелания дальнобойщиков - 31.08.2025
Депутат попросил Минтранс и Росавтодор учесть пожелания дальнобойщиков
Депутат попросил Минтранс и Росавтодор учесть пожелания дальнобойщиков - 31.08.2025, ПРАЙМ
Депутат попросил Минтранс и Росавтодор учесть пожелания дальнобойщиков
Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что направил обращение в Минтранс и Росавтодор с просьбой учесть пожелания... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T04:22+0300
2025-08-31T04:22+0300
бизнес
россия
воронеж
госдума
росавтодор
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что направил обращение в Минтранс и Росавтодор с просьбой учесть пожелания дальнобойщиков при строительстве и реконструкции дорог, в частности рассмотреть вопрос об установке турников, брусьев и простых спортивных тренажеров для занятий физкультурой на придорожных стоянках для отдыха из средств дорожного фонда. "Вчера в день дальнобойщика по дороге в Воронеж на стоянке в разговоре с водителями было высказано предложение-пожелание установить на стоянках турники, брусья и другие простые тренажеры: повисеть, размять мышцы, подтянуться, сделать зарядку. Душ, туалет, кафе - хорошо, но вот простые тренажеры точно бы были востребованы и полезны. В ответ я обещал (его - ред.) проработать. Направлены запросы в Минтранс, Росавтодор для рассмотрения вопроса. Далее обсудим с экспертами-автомобилистами эту тему на ближайшем нашем экспертном заседании и выйдем с предложением поправить часть закона "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ". Уверен, просьба водителей-дальнобойщиков должна быть проработана и реализована. Это полезно для здоровья, снижения риска профессиональных заболеваний, разгрузки после продолжительного нахождения за рулем", - сказал агентству Нилов. Глава комитета Госдумы отметил, что также в ходе беседы с дальнобойщиками звучали жалобы на работу комплексов фотовидеофиксации, систему "Платон", придирки сотрудников ГАИ, водителей-"обочечников", а также рост цен на топливо. В этом году День дальнобойщика отмечался 30 августа.
воронеж
бизнес, россия, воронеж, госдума, росавтодор
Бизнес, РОССИЯ, Воронеж, Госдума, Росавтодор
04:22 31.08.2025
 
Депутат попросил Минтранс и Росавтодор учесть пожелания дальнобойщиков

Депутат Нилов попросил Минтранс и Росавтодор учесть пожелания дальнобойщиков

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что направил обращение в Минтранс и Росавтодор с просьбой учесть пожелания дальнобойщиков при строительстве и реконструкции дорог, в частности рассмотреть вопрос об установке турников, брусьев и простых спортивных тренажеров для занятий физкультурой на придорожных стоянках для отдыха из средств дорожного фонда.
"Вчера в день дальнобойщика по дороге в Воронеж на стоянке в разговоре с водителями было высказано предложение-пожелание установить на стоянках турники, брусья и другие простые тренажеры: повисеть, размять мышцы, подтянуться, сделать зарядку. Душ, туалет, кафе - хорошо, но вот простые тренажеры точно бы были востребованы и полезны. В ответ я обещал (его - ред.) проработать. Направлены запросы в Минтранс, Росавтодор для рассмотрения вопроса. Далее обсудим с экспертами-автомобилистами эту тему на ближайшем нашем экспертном заседании и выйдем с предложением поправить часть закона "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ". Уверен, просьба водителей-дальнобойщиков должна быть проработана и реализована. Это полезно для здоровья, снижения риска профессиональных заболеваний, разгрузки после продолжительного нахождения за рулем", - сказал агентству Нилов.
Глава комитета Госдумы отметил, что также в ходе беседы с дальнобойщиками звучали жалобы на работу комплексов фотовидеофиксации, систему "Платон", придирки сотрудников ГАИ, водителей-"обочечников", а также рост цен на топливо.
В этом году День дальнобойщика отмечался 30 августа.
 
БизнесРОССИЯВоронежГосдумаРосавтодор
 
 
