https://1prime.ru/20250831/dokhody-861522942.html

Одесское подпольное движение рассказало о проблемах у украинских мошенников

Одесское подпольное движение рассказало о проблемах у украинских мошенников - 31.08.2025, ПРАЙМ

Одесское подпольное движение рассказало о проблемах у украинских мошенников

Доходы украинских телефонных мошенников, которые крадут у россиян деньги, упали, рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave. | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T08:49+0300

2025-08-31T08:49+0300

2025-08-31T08:49+0300

экономика

одесса

камчатка

рф

всу

фсб

сбу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg

МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Доходы украинских телефонных мошенников, которые крадут у россиян деньги, упали, рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave. Представители подпольного движения Stop Grave ранее внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе, получив доступ к внутренним документам. По данным Stop Grave, подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских телефонных мошенников, которые терроризируют россиян. "У них сейчас упали доходы, сотрудники работают в две смены круглосуточно. Все подстраиваются под вашу страну, от Камчатки до Москвы", — рассказал представитель движения. По данным ФСБ РФ, на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, а значительная часть "доходов" идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.

https://1prime.ru/20250829/mvd-861425033.html

одесса

камчатка

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

одесса, камчатка, рф, всу, фсб, сбу