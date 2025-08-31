Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Каире временно закрыли основное здание посольства Великобритании - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250831/egipet-861542844.html
В Каире временно закрыли основное здание посольства Великобритании
В Каире временно закрыли основное здание посольства Великобритании - 31.08.2025, ПРАЙМ
В Каире временно закрыли основное здание посольства Великобритании
Посольство Великобритании в Каире временно закрыло основное здание из-за того, что власти Египта убрали заградительные защитные барьеры, находившиеся около... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T22:01+0300
2025-08-31T22:01+0300
происшествия
мировая экономика
общество
великобритания
каир
египет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175031_0:356:2375:1692_1920x0_80_0_0_08ad88661369e8756ad09491644d352f.jpg
ДОХА, 31 авг - ПРАЙМ. Посольство Великобритании в Каире временно закрыло основное здание из-за того, что власти Египта убрали заградительные защитные барьеры, находившиеся около диппредставительства. "В воскресенье, 31 августа, заградительные барьеры за пределами посольства Великобритании в Каире были убраны властями Египта. Главное здание будет закрытым, пока рассматриваются возможные последствия этих изменений", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в соцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20250810/egipet--860534721.html
великобритания
каир
египет
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175031_0:133:2375:1914_1920x0_80_0_0_8696664312854e5a0ae557db4589f829.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , великобритания, каир, египет
Происшествия, Мировая экономика, Общество , ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Каир, ЕГИПЕТ
22:01 31.08.2025
 
В Каире временно закрыли основное здание посольства Великобритании

В Каире временно закрыли основное здание посольства Великобритании из-за барьеров

© Фото : Unsplash/Ahmed EzzatВид на Каир, Египет
Вид на Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Вид на Каир, Египет. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Ahmed Ezzat
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОХА, 31 авг - ПРАЙМ. Посольство Великобритании в Каире временно закрыло основное здание из-за того, что власти Египта убрали заградительные защитные барьеры, находившиеся около диппредставительства.
"В воскресенье, 31 августа, заградительные барьеры за пределами посольства Великобритании в Каире были убраны властями Египта. Главное здание будет закрытым, пока рассматриваются возможные последствия этих изменений", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в соцсети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сфинкс и пирамиды в Эль-Гизе - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
Египет вернул из Германии и Британии 13 древних артефактов
10 августа, 15:02
 
ПроисшествияМировая экономикаОбществоВЕЛИКОБРИТАНИЯКаирЕГИПЕТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала