В Каире временно закрыли основное здание посольства Великобритании
В Каире временно закрыли основное здание посольства Великобритании
2025-08-31T22:01+0300
ДОХА, 31 авг - ПРАЙМ. Посольство Великобритании в Каире временно закрыло основное здание из-за того, что власти Египта убрали заградительные защитные барьеры, находившиеся около диппредставительства. "В воскресенье, 31 августа, заградительные барьеры за пределами посольства Великобритании в Каире были убраны властями Египта. Главное здание будет закрытым, пока рассматриваются возможные последствия этих изменений", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в соцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
