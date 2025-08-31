Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Еврокомиссия скоро представит план инвестиций в оборону - 31.08.2025
Еврокомиссия скоро представит план инвестиций в оборону
вооружения
польша
рф
брюссель
дональд трамп
ек
нато
ес
урсула фон дер ляйен
финансы
БРЮССЕЛЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Европейская комиссия в ближайшие недели подготовит дорожную карту для инвестирования дополнительных средств в оборону, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время визита в Польше. "Именно по этой причине (якобы угроза со стороны РФ - ред.) в ближайшие недели мы подготовим дорожную карту о том, как инвестировать дополнительные средства на оборону в ЕС, в нашу оборонную стратегию. Мы проанализируем имеющиеся у нас пробелы в ЕС и способы их устранения к 2030 году с помощью целевых показателей и контрольных точек, потому что делается только то, что поддается измерению", - сказала она на пресс-конференции в ходе визита в Польшу. Фон дер Ляйен добавила, что этот план будет обсуждаться на неформальном заседании Европейского совета в начале октября под председательством Дании. В июне на саммите НАТО в Гааге союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Президент США Дональд Трамп назвал саммит Североатлантического альянса "большим успехом", так как все страны подтвердили свою приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите. В мае государства - члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС , в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС . Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
польша
рф
брюссель
польша, рф, брюссель, дональд трамп, ек, нато, ес, урсула фон дер ляйен, финансы
Вооружения, ПОЛЬША, РФ, Брюссель, Дональд Трамп, ЕК, НАТО, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, Финансы
Еврокомиссия скоро представит план инвестиций в оборону

Еврокомиссия в ближайшие недели представит план инвестиций в оборону

БРЮССЕЛЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Европейская комиссия в ближайшие недели подготовит дорожную карту для инвестирования дополнительных средств в оборону, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время визита в Польше.
"Именно по этой причине (якобы угроза со стороны РФ - ред.) в ближайшие недели мы подготовим дорожную карту о том, как инвестировать дополнительные средства на оборону в ЕС, в нашу оборонную стратегию. Мы проанализируем имеющиеся у нас пробелы в ЕС и способы их устранения к 2030 году с помощью целевых показателей и контрольных точек, потому что делается только то, что поддается измерению", - сказала она на пресс-конференции в ходе визита в Польшу.
Фон дер Ляйен добавила, что этот план будет обсуждаться на неформальном заседании Европейского совета в начале октября под председательством Дании.
В июне на саммите НАТО в Гааге союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Президент США Дональд Трамп назвал саммит Североатлантического альянса "большим успехом", так как все страны подтвердили свою приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите.
В мае государства - члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС , в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС . Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Вооружения ПОЛЬША РФ Брюссель Дональд Трамп ЕК НАТО ЕС Урсула фон дер Ляйен Финансы
 
 
