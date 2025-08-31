https://1prime.ru/20250831/eks-glava-861521014.html

Экс-глава "Первого коллекторского бюро" не мог досрочно снять судимость

Экс-глава "Первого коллекторского бюро" не мог досрочно снять судимость

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, осужденный вместе с американским инвестором Майклом Калви по делу Baring Vostok, не мог досрочно снять судимость из-за штрафов за вождение мотоцикла, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Владимиров, как и Калви, получил условный срок. Он подал в суд заявление об отмене условного осуждения и снятии судимости. Сначала суд даже удовлетворил его, но это решение отменила апелляция. В итоге суд принял сторону ФСИН, представитель которой настаивал, что поведение осужденного требует контроля. В документах перечислены доводы ФСИН - нет данных, свидетельствующих о стремлении осужденного к исправлению, он не признал вину и не высказал раскаяния. "Поведение Владимирова небезупречно, последний во время испытательного срока неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Штрафы оплачены, что говорит об их обоснованности и признании... Владимиров не только не исправился, но и сознательно игнорирует нормы права, умышленно продолжает нарушать закон, у него снижено правосознание", - сказано в документах. Отмечается, что что только за 2024 год ему назначили 6 штрафов. Защита настаивала, что мотоцикл, на котором совершались нарушения, Владимиров продал, но не перерегистрировал. Суд указал, что в таком случае осужденный, который знал о запрете совершать правонарушения, должен был оспорить штрафы. В итоге суд отклонил заявление, оно вступило в законную силу. В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль - 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам - в частности, Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Кассация снизила срок еще на два месяца. После отмены меры пресечения Калви и Дельпаль покинули Россию. Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признал. Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиардов рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.

2025

