Эксперт оценила перспективы сотрудничества России и Китая
31.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила перспективы сотрудничества России и Китая
Россия и Китай могли бы создать совместные предприятия для разработки новых сложных месторождений на территории РФ, где китайские партнеры предоставляли бы в... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T00:36+0300
2025-08-31T00:36+0300
2025-08-31T00:36+0300
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай могли бы создать совместные предприятия для разработки новых сложных месторождений на территории РФ, где китайские партнеры предоставляли бы в том числе технологии, таким мнением поделилась с РИА Новости директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Мария Белова.
По словам эксперта, китайские компании (CNPC, CNOOC, Sinopec) активно инвестируют в разведку и разработку месторождений в России. Например, они уже участвуют в проектах на Ямале, в Восточной Сибири и на арктическом шельфе.
"Углубление этого сотрудничества через создание совместных предприятий для разработки новых сложных месторождений, где китайские партнеры могут предоставлять не только финансирование, но и технологии, на мой взгляд, является достаточно перспективным", - сказала она.
Также есть потенциал к наращиванию Китаем поставок российского природного газа - как трубопроводного, так и сжиженного, считает Белова. В 2027 году в рамках долгосрочного контракта начнутся поставки по газопроводу Сахалин - Хабаровск - Владивосток. Уже несколько лет обсуждается возможность роста экспорта на 6 миллиардов кубометров в рамках проекта "Сила Сибири". Также есть потенциал наращивания трубопроводных поставок газа в Китай через страны Центральной Азии.
Что касается СПГ, у России есть амбициозные планы по росту его производства, а Китай при этом наращивает его импорт, добавила эксперт.
Кроме того, недавний заход первого танкера с подсанкционного завода "Арктик СПГ 2" в китайский порт создает позитивный фон для обсуждения Владимиром Путиным с китайским лидером на предстоящей встрече в Тяньцзине дальнейших поставок СПГ как с этого проекта, так и с других. Относительно трубопроводных поставок - это будет продолжение обсуждения "Силы Сибири 2" и с высокой вероятностью подписание соглашение на увеличение поставок по "Силе Сибири".
Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Также он примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В минувшую среду его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал беспрецедентным будущий визит главы российского государства в Китай.
Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявлял, что компании из КНР обсуждают вопрос вхождения в новые СПГ-проекты "Новатэка". Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что китайские компании заинтересовались вхождением в проект производства СПГ в Усть-Луге на Балтике ("Русхимальянс", СП "Газпрома" и "Русгаздобычи"), размер их возможной доли будет определяться в ходе переговорного процесса.
Российский трубопроводный газ с 2019 года поставляется в Китай по "Силе Сибири" ("восточный" маршрут). Поставки начались в 2019 году в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC, а в декабре 2024 года они вышли на максимальный контрактный уровень - 38 миллиардов кубометров.
Газопровод "Сила Сибири - 2" - проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год. Соглашение об основных условиях поставок по нему было подписано в Китае еще в 2015 году. Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщал, что проект "Сила Сибири - 2" сохраняет свою актуальность в условиях прогнозного роста спроса на газ в Китае до 2050 года. По словам Новака, более детальная информация непосредственно по самому проекту является предметом коммерческих переговоров.
Эксперт оценила перспективы сотрудничества России и Китая
Эксперт Белова: Россия и Китай могли бы создать предприятия для разработки месторождений
