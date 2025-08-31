https://1prime.ru/20250831/ekspert-861520115.html
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Китая в сфере энергетики
2025-08-31T04:16+0300
энергетика
россия
экономика
китай
дальний восток
рф
русгидро
росатом
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай могут дальше развивать сотрудничество в сферах строительства гидро-, солнечных, ветряных и атомных электростанций, заявил РИА Новости ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.
"Китай и Россия обладают богатым опытом взаимодействия по вопросам электроэнергетики по разным направлениям. "Русгидро" предпринимала попытки создания ГЭС на Дальнем Востоке совместно с китайскими партнерами China Three Gorges Corporation и Power China", - отметил эксперт.
"В целом программы развития дальневосточных регионов в том числе предполагают развернутую электрификацию и создание новых электростанций, так что в перспективе вероятно создание партнерских отношений. Тем более, что у Китая уже есть опыт строительства мощных ГЭС, в том числе и рекордной мощности", - добавил он.
Бредихин указал, что Китай является одним из лидеров по созданию солнечных электростанций и лидирует в производстве солнечных панелей с долей около 80%, а также обладает мощнейшими ветропарками.
Сотрудничество стран в данной области, по его мнению, может значительно ускорить развертывание возобновляемых источников энергии в РФ, а также снизить его стоимость за счет локализации оборудования. В 2024 году компания "Эн+" вела переговоры с Китаем о строительстве завода по производству компонентов для ветроэнергетики, напомнил эксперт.
Наиболее вероятная и развитая сфера партнерства с китайскими коллегами - это атомная энергетика. "Росатом" и китайские компании совместно участвуют в проектах в третьих странах (например, в Казахстане), а также тесно взаимодействуют по исследованиям в отдельных областях, заявил Бредихин.
"Опыт последних лет показывает, что китайские компании заинтересованы в партнерстве с другими странами по организации инфраструктуры и участвуют в их создании не только технологически, но и финансово. Скорее всего, в более долгосрочной перспективе эта интеграция продолжится", - считает эксперт.
