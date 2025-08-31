Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Китая в сфере энергетики - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250831/ekspert-861520115.html
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Китая в сфере энергетики
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Китая в сфере энергетики - 31.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Китая в сфере энергетики
Россия и Китай могут дальше развивать сотрудничество в сферах строительства гидро-, солнечных, ветряных и атомных электростанций, заявил РИА Новости ведущий... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T04:16+0300
2025-08-31T04:16+0300
энергетика
россия
экономика
китай
дальний восток
рф
русгидро
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861520115.jpg?1756602979
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай могут дальше развивать сотрудничество в сферах строительства гидро-, солнечных, ветряных и атомных электростанций, заявил РИА Новости ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин. "Китай и Россия обладают богатым опытом взаимодействия по вопросам электроэнергетики по разным направлениям. "Русгидро" предпринимала попытки создания ГЭС на Дальнем Востоке совместно с китайскими партнерами China Three Gorges Corporation и Power China", - отметил эксперт. "В целом программы развития дальневосточных регионов в том числе предполагают развернутую электрификацию и создание новых электростанций, так что в перспективе вероятно создание партнерских отношений. Тем более, что у Китая уже есть опыт строительства мощных ГЭС, в том числе и рекордной мощности", - добавил он. Бредихин указал, что Китай является одним из лидеров по созданию солнечных электростанций и лидирует в производстве солнечных панелей с долей около 80%, а также обладает мощнейшими ветропарками. Сотрудничество стран в данной области, по его мнению, может значительно ускорить развертывание возобновляемых источников энергии в РФ, а также снизить его стоимость за счет локализации оборудования. В 2024 году компания "Эн+" вела переговоры с Китаем о строительстве завода по производству компонентов для ветроэнергетики, напомнил эксперт. Наиболее вероятная и развитая сфера партнерства с китайскими коллегами - это атомная энергетика. "Росатом" и китайские компании совместно участвуют в проектах в третьих странах (например, в Казахстане), а также тесно взаимодействуют по исследованиям в отдельных областях, заявил Бредихин. "Опыт последних лет показывает, что китайские компании заинтересованы в партнерстве с другими странами по организации инфраструктуры и участвуют в их создании не только технологически, но и финансово. Скорее всего, в более долгосрочной перспективе эта интеграция продолжится", - считает эксперт.
китай
дальний восток
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, дальний восток, рф, русгидро, росатом
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, Дальний Восток, РФ, Русгидро, Росатом
04:16 31.08.2025
 
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Китая в сфере энергетики

Аналитик Бредихин: Россия и Китай могут развивать сотрудничество в строительстве ГЭС

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай могут дальше развивать сотрудничество в сферах строительства гидро-, солнечных, ветряных и атомных электростанций, заявил РИА Новости ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.
"Китай и Россия обладают богатым опытом взаимодействия по вопросам электроэнергетики по разным направлениям. "Русгидро" предпринимала попытки создания ГЭС на Дальнем Востоке совместно с китайскими партнерами China Three Gorges Corporation и Power China", - отметил эксперт.
"В целом программы развития дальневосточных регионов в том числе предполагают развернутую электрификацию и создание новых электростанций, так что в перспективе вероятно создание партнерских отношений. Тем более, что у Китая уже есть опыт строительства мощных ГЭС, в том числе и рекордной мощности", - добавил он.
Бредихин указал, что Китай является одним из лидеров по созданию солнечных электростанций и лидирует в производстве солнечных панелей с долей около 80%, а также обладает мощнейшими ветропарками.
Сотрудничество стран в данной области, по его мнению, может значительно ускорить развертывание возобновляемых источников энергии в РФ, а также снизить его стоимость за счет локализации оборудования. В 2024 году компания "Эн+" вела переговоры с Китаем о строительстве завода по производству компонентов для ветроэнергетики, напомнил эксперт.
Наиболее вероятная и развитая сфера партнерства с китайскими коллегами - это атомная энергетика. "Росатом" и китайские компании совместно участвуют в проектах в третьих странах (например, в Казахстане), а также тесно взаимодействуют по исследованиям в отдельных областях, заявил Бредихин.
"Опыт последних лет показывает, что китайские компании заинтересованы в партнерстве с другими странами по организации инфраструктуры и участвуют в их создании не только технологически, но и финансово. Скорее всего, в более долгосрочной перспективе эта интеграция продолжится", - считает эксперт.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯКИТАЙДальний ВостокРФРусгидроРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала