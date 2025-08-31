Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Война с Россией". На Западе возмутились новым шагом ЕС - 31.08.2025
"Война с Россией". На Западе возмутились новым шагом ЕС
"Война с Россией". На Западе возмутились новым шагом ЕС - 31.08.2025, ПРАЙМ
"Война с Россией". На Западе возмутились новым шагом ЕС
Журналист Томас Фази резко раскритиковал в социальной сети Х желание Брюсселя изменить порядок голосования в Евросоюзе. | 31.08.2025
2025-08-31T17:37+0300
2025-08-31T17:37+0300
европа
ес
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази резко раскритиковал в социальной сети Х желание Брюсселя изменить порядок голосования в Евросоюзе."Безумные поджигатели войны радуются перспективе передачи еще большей власти, а именно возможности втянуть Европу в войну с Россией, антидемократическим институтам ЕС и неизбранным безумным поджигателям войны, возглавляющим их", — написал он.В субботу агентство Bloomberg сообщило, что несколько стран союза рассматривают правовые пути для применения принципа квалифицированного большинства вместо принципа единогласия при принятии определенных решений. Издание отметило, что такая смена принципа позволит принимать быстрые и более решительные меры и не позволит отдельным странам блокировать действия, поддержанные большинством членов союза. В мае министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ради разрыва отношений с Россией и продления конфликта на Украине ЕС готов идти на крайне недемократичные шаги, такие как нарушение собственных правил, требующих единодушия всех стран-участниц для принятия ключевых решений. Министр подчеркнул, что договоры о функционировании Евросоюза четко определяют вопросы, по которым необходимо единогласное согласие всех 27 стран-участниц.
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
европа, ес, в мире
ЕВРОПА, ЕС, В мире
17:37 31.08.2025
 
"Война с Россией". На Западе возмутились новым шагом ЕС

Фази раскритиковал желание ЕС отказаться от единогласия при голосовании

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази резко раскритиковал в социальной сети Х желание Брюсселя изменить порядок голосования в Евросоюзе.
"Безумные поджигатели войны радуются перспективе передачи еще большей власти, а именно возможности втянуть Европу в войну с Россией, антидемократическим институтам ЕС и неизбранным безумным поджигателям войны, возглавляющим их", — написал он.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
СМИ: в Европе начали понимать, что необходимо сделать с Украиной
17:30
В субботу агентство Bloomberg сообщило, что несколько стран союза рассматривают правовые пути для применения принципа квалифицированного большинства вместо принципа единогласия при принятии определенных решений.
Издание отметило, что такая смена принципа позволит принимать быстрые и более решительные меры и не позволит отдельным странам блокировать действия, поддержанные большинством членов союза.
В мае министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ради разрыва отношений с Россией и продления конфликта на Украине ЕС готов идти на крайне недемократичные шаги, такие как нарушение собственных правил, требующих единодушия всех стран-участниц для принятия ключевых решений. Министр подчеркнул, что договоры о функционировании Евросоюза четко определяют вопросы, по которым необходимо единогласное согласие всех 27 стран-участниц.
Урсула фон дер Ляйен
На Западе пришли в негодование из-за слов фон дер Ляйен о Путине
Вчера, 17:34
 
ЕВРОПАЕСВ мире
 
 
