"Война с Россией". На Западе возмутились новым шагом ЕС
"Война с Россией". На Западе возмутились новым шагом ЕС - 31.08.2025, ПРАЙМ
"Война с Россией". На Западе возмутились новым шагом ЕС
31.08.2025
2025-08-31T17:37+0300
2025-08-31T17:37+0300
2025-08-31T17:37+0300
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази резко раскритиковал в социальной сети Х желание Брюсселя изменить порядок голосования в Евросоюзе."Безумные поджигатели войны радуются перспективе передачи еще большей власти, а именно возможности втянуть Европу в войну с Россией, антидемократическим институтам ЕС и неизбранным безумным поджигателям войны, возглавляющим их", — написал он.В субботу агентство Bloomberg сообщило, что несколько стран союза рассматривают правовые пути для применения принципа квалифицированного большинства вместо принципа единогласия при принятии определенных решений. Издание отметило, что такая смена принципа позволит принимать быстрые и более решительные меры и не позволит отдельным странам блокировать действия, поддержанные большинством членов союза. В мае министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ради разрыва отношений с Россией и продления конфликта на Украине ЕС готов идти на крайне недемократичные шаги, такие как нарушение собственных правил, требующих единодушия всех стран-участниц для принятия ключевых решений. Министр подчеркнул, что договоры о функционировании Евросоюза четко определяют вопросы, по которым необходимо единогласное согласие всех 27 стран-участниц.
"Война с Россией". На Западе возмутились новым шагом ЕС
