Маск предупредил Европу о вымирании из-за уровня рождаемости

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Европа вымрет, если уровень рождаемости не вернется хотя бы к уровню воспроизводства населения. | 31.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Европа вымрет, если уровень рождаемости не вернется хотя бы к уровню воспроизводства населения. "Если уровень рождаемости не вернется хотя бы к уровню воспроизводства населения, то Европа вымрет", - написал Маск в социальной сети X. Ранее Маск уже неоднократно привлекал внимание к теме демографии. В декабре 2024 года предприниматель предрек Европе, включая Германию, полное исчезновение из-за низкого уровня рождаемости, заявив, что европейские страны находятся в "глубокой беде".
