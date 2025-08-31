Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Европа вымрет, если уровень рождаемости не вернется хотя бы к уровню воспроизводства населения. "Если уровень рождаемости не вернется хотя бы к уровню воспроизводства населения, то Европа вымрет", - написал Маск в социальной сети X. Ранее Маск уже неоднократно привлекал внимание к теме демографии. В декабре 2024 года предприниматель предрек Европе, включая Германию, полное исчезновение из-за низкого уровня рождаемости, заявив, что европейские страны находятся в "глубокой беде".
11:29 31.08.2025
 
Маск предупредил Европу о вымирании из-за уровня рождаемости

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Европа вымрет, если уровень рождаемости не вернется хотя бы к уровню воспроизводства населения.
"Если уровень рождаемости не вернется хотя бы к уровню воспроизводства населения, то Европа вымрет", - написал Маск в социальной сети X.
Ранее Маск уже неоднократно привлекал внимание к теме демографии. В декабре 2024 года предприниматель предрек Европе, включая Германию, полное исчезновение из-за низкого уровня рождаемости, заявив, что европейские страны находятся в "глубокой беде".
Заголовок открываемого материала