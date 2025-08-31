Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушков считает, что прием Украины в ЕС невыгоден для европейцев - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250831/evrosoyuz-861542621.html
Пушков считает, что прием Украины в ЕС невыгоден для европейцев
Пушков считает, что прием Украины в ЕС невыгоден для европейцев - 31.08.2025, ПРАЙМ
Пушков считает, что прием Украины в ЕС невыгоден для европейцев
Приём Украины в Евросоюз финансово и экономически невыгоден странам и народам объединения, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T21:49+0300
2025-08-31T21:49+0300
политика
мировая экономика
россия
украина
венгрия
алексей пушков
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Приём Украины в Евросоюз финансово и экономически невыгоден странам и народам объединения, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Правительство Венгрии придерживается прежней позиции - оно против приема Украины в ЕС. На деле венгры в этом не одиноки, но трусливые руководители ряда других стран ЕС боятся об этом открыто заявить и надеются на венгерское вето. Вступление Украины в ЕС финасово и экономически невыгодно не только венграм, но и другим народам и странам Евросоюза", - написал политик в своем Telegram-канале. Он также отметил, что в приёме Украины в ЕС заинтересованы только "наднациональные антироссийские евроэлиты, готовые и дальше финансировать военный потенциал Украины за счет собственных граждан". "Прием Украины в ЕС стал бы для них геополитическим шагом и альтернативой для приема Украины в НАТО - темы, в настоящее время практически похороненной", - констатировал сенатор.
https://1prime.ru/20250831/ukraina-861535393.html
украина
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, украина, венгрия, алексей пушков, ес, нато
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Алексей Пушков, ЕС, НАТО
21:49 31.08.2025
 
Пушков считает, что прием Украины в ЕС невыгоден для европейцев

Пушков: вступление Украины в ЕС финансово и экономически невыгодно

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Приём Украины в Евросоюз финансово и экономически невыгоден странам и народам объединения, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Правительство Венгрии придерживается прежней позиции - оно против приема Украины в ЕС. На деле венгры в этом не одиноки, но трусливые руководители ряда других стран ЕС боятся об этом открыто заявить и надеются на венгерское вето. Вступление Украины в ЕС финасово и экономически невыгодно не только венграм, но и другим народам и странам Евросоюза", - написал политик в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в приёме Украины в ЕС заинтересованы только "наднациональные антироссийские евроэлиты, готовые и дальше финансировать военный потенциал Украины за счет собственных граждан".
"Прием Украины в ЕС стал бы для них геополитическим шагом и альтернативой для приема Украины в НАТО - темы, в настоящее время практически похороненной", - констатировал сенатор.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
СМИ: в Европе начали понимать, что необходимо сделать с Украиной
17:30
 
ПолитикаМировая экономикаРОССИЯУКРАИНАВЕНГРИЯАлексей ПушковЕСНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала