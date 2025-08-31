https://1prime.ru/20250831/evrosoyuz-861542621.html

Пушков считает, что прием Украины в ЕС невыгоден для европейцев

Приём Украины в Евросоюз финансово и экономически невыгоден странам и народам объединения, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. | 31.08.2025, ПРАЙМ

политика

мировая экономика

россия

украина

венгрия

алексей пушков

ес

нато

МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Приём Украины в Евросоюз финансово и экономически невыгоден странам и народам объединения, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Правительство Венгрии придерживается прежней позиции - оно против приема Украины в ЕС. На деле венгры в этом не одиноки, но трусливые руководители ряда других стран ЕС боятся об этом открыто заявить и надеются на венгерское вето. Вступление Украины в ЕС финасово и экономически невыгодно не только венграм, но и другим народам и странам Евросоюза", - написал политик в своем Telegram-канале. Он также отметил, что в приёме Украины в ЕС заинтересованы только "наднациональные антироссийские евроэлиты, готовые и дальше финансировать военный потенциал Украины за счет собственных граждан". "Прием Украины в ЕС стал бы для них геополитическим шагом и альтернативой для приема Украины в НАТО - темы, в настоящее время практически похороненной", - констатировал сенатор.

