ФРГ возглавила топ стран, откуда россияне заказывают уходовую косметику

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Германия и Польша в первом полугодии 2025 года вновь возглавили топ стран, откуда россияне заказывают уходовую косметику - причем доля заказов из Германии увеличилась до 57%, говорится в исследовании CDEK.Shopping, данные которого есть в распоряжении РИА Новости. "Неизменной стала тенденция заказывать уходовую косметику из Германии - в прошлом году доля заказов из страны составила 47,30%, а в текущем увеличилась и уже превысила значение в 57,45%. ... Польша - 16,82%", - говорится в исследовании. При этом доля заказов из Польши сократилась на 14,46 п.п. На третьем месте - заказы из США, доля которых осталась практически неизменной - 8,98%. Если в 2024 году на четвертой строчке располагалась Испания с долей в 8,57%, то сейчас это место занял Таиланд - доля заказов оттуда составляет 5,57%. Замыкает топ-5 Италия, ее доля увеличилась на 2,65 п.п., до 4,94%. Согласно данным компании, в первом полугодии количество заказов уходовой косметики из-за рубежа выросло в 1,5 раза в годовом выражении. И более 20% от всех заказов россияне сделали в марте. Аналитики связывают это с сезоном подарков перед 8 марта. "Самыми популярными подкатегориями уходовой косметики стали средства для ухода за лицом и телом - на заказы таких средств пришлась доля 3/4 (2 доли - уход за лицом; 1 доля - уход за телом) от всей категории. Второе место заняли пены для бритья (13,6%), а замкнули тройку лидеров средства для ухода за руками (4,3%)", - рассказали в сервисе.

