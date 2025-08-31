В ГлавУпДК при МИД России рассказали о модернизации инфраструктуры

https://1prime.ru/20250831/glavupdk-861524701.html

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ Вячеслав Фатин рассказал РИА Новости о том, как предприятие, отмечающее 104-летие, будет проводить модернизацию. "ГлавУпДК реализует целый ряд масштабных проектов, направленных на повышение потребительских свойств наших услуг и их привлекательности для клиентов и арендаторов. Большая работа, конечно, ведется по нашим филиалам",- указал она. По словам Фатина, "в комплексе отдыха "Завидово" только за этот год завершен капитальный ремонт СПА и бассейна с полным обновлением интерьеров, оборудования и мебели, модернизирована акваторная стоянка для владельцев маломерных судов – арендаторов парковочных мест, а также отдельно стоящих саун на берегу Шоши". "Всего же проведена реновация 35 коттеджей и таунхасов с полным редизайном помещений, заменой коммуникаций, мебели и оборудования", - рассказал он, добавив, что использовались только современные материалы и энергосберегающие технологии". Начальник ГлавУпДК при МИД России добавил, что "разрабатывается проект реконструкции одной из построек "Завидово", которая ранее использовалась в качестве Центра водного спорта". "В здании площадью 1 137,0 квадратных метров планируется разместить ресторан вместимостью до 200 человек", - сказал он. Фатин сообщил, что "в работе – проект конгресс-холла: современного комплекса для проведения различных мероприятий на 500 мест с возможностью организации банкетов и фуршетного обслуживания". "Продолжается и разработка проекта многофункционального центра (клубного дома гольфистов) площадью 6 631,3 квадратных метров для размещения гольф-клуба на территории филиала "Москоу Кантри Клаб" в Нахабино", - сказал он. По словам Фатина, в "этом центре, концепция которого была разработана в 2021 году победителем Открытого Всероссийского конкурса среди архитекторов, будет располагаться ресторан, банкетный зал на 250 мест, гольф-магазин, гостиничные номера". "Реализуем и план стратегического развития филиала "Мединцентр" – сейчас модернизируется здание Клинико-диагностического центра. Завершены работы в терапевтическом, кардиологическом, онкологическом отделения, а также в отделениях восстановительного лечения и функциональной диагностики", - рассказал он. По словам Фатина, обновлена "зона пребывания для иностранных граждан, сотрудников дипломатического корпуса и VIP пациентов". "Приведен в соответствие современным стандартам фасад и парковочная зона, а также созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного приема маломобильных пациентов. Модернизуется и медицинское оборудование", - добавил он. "Одновременно с этим в здании стационара проводятся строительно-ремонтные работы. Ведется работа и по объектам недвижимости", - отметил начальник ГлавУпДК при МИД России. "Так, например, реконструируем первый подъезд жилого дома Кутузовском просп. (д. 14), разрабатываем проект строительства четырех жилых домов с хозяйственными постройками и сносом существующих строений в Серебряном Бору, площадью 2 324,2 кв.м.", - рассказал он. Также в стадии разработки находятся 12 технических заданий по новым объектам капитального ремонта и реставрации, включаемым в проекты производственных программ на период с 2025 по 2027 годы. Фатин обратил внимание на то, что "на объектах ГлавУпДК при МИД России ежегодно проводятся работы по модернизации систем безопасности в целях повышения антитеррористической защищенности, обеспечения безопасного и комфортного пребывания арендаторов, гостей и работников, предотвращения порчи имущества и предупреждения возникновения опасных ситуаций".

