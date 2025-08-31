https://1prime.ru/20250831/gody-861517513.html
Экс-губернатор Сахалина, получивший 15 лет колонии, раскаялся
МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, получивший 15 лет колонии, признал вину и раскаялся во взяточничестве, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Хорошавин А.В. раскаялся в содеянном, признал вину", - отмечается в документе.
Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.
Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.
