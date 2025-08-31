https://1prime.ru/20250831/grenlandiya-861539138.html
В Гренландии откроют генконсунство Франции в 2026 года
2025-08-31T19:17+0300
политика
бизнес
мировая экономика
гренландия
франция
дания
жан-ноэль барро
эммануэль макрон
ес
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Генконсульство Франции в Гренландии откроется в начале 2026 года, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. Ранее французский президент Эммануэль Макрон в ходе июньского визита на остров объявил, что страна откроет генеральное консульство в столице Гренландии Нууке. "Объявляю, что генконсульство, о котором президент Макрон заявил во время визита сюда... откроется к началу следующего года", - сообщил Барро в ходе пресс-конференции после встречи с министром независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт. Барро добавил, что французские дипломаты также приняли решение создать комитет диалога по вопросам сотрудничества с Гренландией - он "будет непрерывно работать над достижением прогресса" в развитии экономических, научных и культурных связей сторон. Макрон 16 июня посетил столицу Гренландии Нуук, став первым лидером иностранного государства, посетившим остров, входящий в состав королевства Дания. В ходе визита французский президент заявил, что Франция готова плотнее сотрудничать с Гренландией в сфере безопасности, энергетики и образования, а также отметил, что ЕС хочет ускорить реализацию партнерства с Гренландией по стратегическим металлам.
гренландия
франция
дания
