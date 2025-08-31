Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Гренландии откроют генконсунство Франции в 2026 года - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250831/grenlandiya-861539138.html
В Гренландии откроют генконсунство Франции в 2026 года
В Гренландии откроют генконсунство Франции в 2026 года - 31.08.2025, ПРАЙМ
В Гренландии откроют генконсунство Франции в 2026 года
Генконсульство Франции в Гренландии откроется в начале 2026 года, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T19:17+0300
2025-08-31T19:17+0300
политика
бизнес
мировая экономика
гренландия
франция
дания
жан-ноэль барро
эммануэль макрон
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860002468_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a33ff7104d5e4df790f2b54c9f1d6107.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Генконсульство Франции в Гренландии откроется в начале 2026 года, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. Ранее французский президент Эммануэль Макрон в ходе июньского визита на остров объявил, что страна откроет генеральное консульство в столице Гренландии Нууке. "Объявляю, что генконсульство, о котором президент Макрон заявил во время визита сюда... откроется к началу следующего года", - сообщил Барро в ходе пресс-конференции после встречи с министром независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт. Барро добавил, что французские дипломаты также приняли решение создать комитет диалога по вопросам сотрудничества с Гренландией - он "будет непрерывно работать над достижением прогресса" в развитии экономических, научных и культурных связей сторон. Макрон 16 июня посетил столицу Гренландии Нуук, став первым лидером иностранного государства, посетившим остров, входящий в состав королевства Дания. В ходе визита французский президент заявил, что Франция готова плотнее сотрудничать с Гренландией в сфере безопасности, энергетики и образования, а также отметил, что ЕС хочет ускорить реализацию партнерства с Гренландией по стратегическим металлам.
https://1prime.ru/20250827/tramp-861309668.html
гренландия
франция
дания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860002468_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1d3409b023a3bd242f9d9a69798593fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, гренландия, франция, дания, жан-ноэль барро, эммануэль макрон, ес
Политика, Бизнес, Мировая экономика, Гренландия, ФРАНЦИЯ, ДАНИЯ, Жан-Ноэль Барро, Эммануэль Макрон, ЕС
19:17 31.08.2025
 
В Гренландии откроют генконсунство Франции в 2026 года

Барро: генконсульство Франции в Гренландии откроется в начале 2026 года

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкГород Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Генконсульство Франции в Гренландии откроется в начале 2026 года, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон в ходе июньского визита на остров объявил, что страна откроет генеральное консульство в столице Гренландии Нууке.
"Объявляю, что генконсульство, о котором президент Макрон заявил во время визита сюда... откроется к началу следующего года", - сообщил Барро в ходе пресс-конференции после встречи с министром независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт.
Барро добавил, что французские дипломаты также приняли решение создать комитет диалога по вопросам сотрудничества с Гренландией - он "будет непрерывно работать над достижением прогресса" в развитии экономических, научных и культурных связей сторон.
Макрон 16 июня посетил столицу Гренландии Нуук, став первым лидером иностранного государства, посетившим остров, входящий в состав королевства Дания. В ходе визита французский президент заявил, что Франция готова плотнее сотрудничать с Гренландией в сфере безопасности, энергетики и образования, а также отметил, что ЕС хочет ускорить реализацию партнерства с Гренландией по стратегическим металлам.
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
СМИ рассказали о тайной кампании сторонников Трампа в Гренландии
27 августа, 10:05
 
ПолитикаБизнесМировая экономикаГренландияФРАНЦИЯДАНИЯЖан-Ноэль БарроЭммануэль МакронЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала