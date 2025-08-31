Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хорошавин ежемесячно отправляет 10 тысяч рублей из пенсии - 31.08.2025
Хорошавин ежемесячно отправляет 10 тысяч рублей из пенсии
2025-08-31T00:42+0300
2025-08-31T00:42+0300
МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, осужденный на 15 лет колонии, ежемесячно отправляет 10 тысяч рублей из своей пенсии, чтобы погасить назначенный за взяточничество штраф 500 миллионов рублей, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Хорошавин А.В. по приговору имеет штраф в размере 500 000 000 рублей, который систематически погашает ... написал заявление о перечислении ежемесячно по 10 000 рублей из поступающих пенсионных средств в счет выплаты штрафа", - указано в материалах. Там уточняется, что также он уже перечислил в счет погашения 12 миллионов рублей. Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.
00:42 31.08.2025
 
Хорошавин ежемесячно отправляет 10 тысяч рублей из пенсии

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин ежемесячно отправляет 10 тысяч рублей из пенсии

МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, осужденный на 15 лет колонии, ежемесячно отправляет 10 тысяч рублей из своей пенсии, чтобы погасить назначенный за взяточничество штраф 500 миллионов рублей, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Хорошавин А.В. по приговору имеет штраф в размере 500 000 000 рублей, который систематически погашает ... написал заявление о перечислении ежемесячно по 10 000 рублей из поступающих пенсионных средств в счет выплаты штрафа", - указано в материалах.
Там уточняется, что также он уже перечислил в счет погашения 12 миллионов рублей.
Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.
Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.
 
