https://1prime.ru/20250831/infrastruktura-861526640.html

На Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры в Нежине

На Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры в Нежине - 31.08.2025, ПРАЙМ

На Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры в Нежине

Одно из предприятий критической инфраструктуры повреждено в Нежине Черниговской области на Украине, утверждает украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T11:12+0300

2025-08-31T11:12+0300

2025-08-31T11:12+0300

экономика

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg

МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Одно из предприятий критической инфраструктуры повреждено в Нежине Черниговской области на Украине, утверждает украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на городские власти. По информации телеканала в городе было повреждено "одно из предприятий критической инфраструктуры". "В результате в городе пока нет воды и света", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".

https://1prime.ru/20250831/obekty-861525658.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина