Министр сельского хозяйства Ирана высказался о торговле с Россией - 31.08.2025
Министр сельского хозяйства Ирана высказался о торговле с Россией
2025-08-31T12:10+0300
2025-08-31T12:10+0300
экономика
иран
россия
мировая экономика
ТЕГЕРАН, 31 авг - ПРАЙМ. Объем торговых сделок в сфере сельского хозяйства между Ираном и Россией в 2024 году составил около 1,2 миллиарда долларов, в текущем году планируется рост этих показателей на 30-35%, в следующем они могут достичь 3 миллиарда долларов, заявил в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста РИА Новости министр сельского хозяйства Ирана Голам-Реза Нури-Гэзельдже. "В прошлом году (1403-й год по иранскому календарю, соответствует 20 марта 2024 года - 21 марта 2025 года - ред.), объем товарооборота между Россией и Ираном составил около 1,2 миллиарда долларов... В этом году, по моим представлениям, объем наших торговых сделок вырастет не менее чем на 30-35 процентов. Что касается 1405-го года (начнется 21 марта 2026 года - ред.), надеюсь, что эти показатели достигнут 3 миллиардов долларов в сфере сельского хозяйства", - сказал министр.
12:10 31.08.2025
 
ТЕГЕРАН, 31 авг - ПРАЙМ. Объем торговых сделок в сфере сельского хозяйства между Ираном и Россией в 2024 году составил около 1,2 миллиарда долларов, в текущем году планируется рост этих показателей на 30-35%, в следующем они могут достичь 3 миллиарда долларов, заявил в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста РИА Новости министр сельского хозяйства Ирана Голам-Реза Нури-Гэзельдже.
"В прошлом году (1403-й год по иранскому календарю, соответствует 20 марта 2024 года - 21 марта 2025 года - ред.), объем товарооборота между Россией и Ираном составил около 1,2 миллиарда долларов... В этом году, по моим представлениям, объем наших торговых сделок вырастет не менее чем на 30-35 процентов. Что касается 1405-го года (начнется 21 марта 2026 года - ред.), надеюсь, что эти показатели достигнут 3 миллиардов долларов в сфере сельского хозяйства", - сказал министр.
