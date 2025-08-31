https://1prime.ru/20250831/jurist-861519647.html

Юрист рассказал, какие изменения вступят в силу с 1 сентября

2025-08-31T03:01+0300

бизнес

россия

общество

роскомнадзор

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Ряд изменений в законодательство вступит в силу с 1 сентября, нововведения затронут сферы торговли, транспорта, гостиничного бизнеса и сферу информационных технологий, рассказал РИА Новости гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. "Сентябрь 2025 года станет месяцем, когда в российское законодательство вступит целый блок изменений, затрагивающих торговлю, транспорт, гостиничный бизнес и сферу информационных технологий. Внесённые поправки расширяют перечень составов в КоАП и усиливают санкции", - рассказал Адамс. Юрист уточнил, что в сфере розничной торговли вводится ответственность за продажу несовершеннолетним бытовых товаров с содержанием газа, включая зажигалки и баллончики. "Теперь за такие нарушения гражданам грозит штраф от 40 до 60 тысяч рублей, должностным лицам и индивидуальным предпринимателям – от 150 до 300 тысяч, юридическим лицам – от 400 до 600 тысяч. Более высокие штрафы, до 2 миллионов рублей, установлены отдельно за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним", - подчеркнул Адамс. Он добавил, что с 1 сентября заработают изменения в области связи. В частности, появится новая статья о незаконной передаче sim-карт и абонентских номеров третьим лицам. "Граждане могут быть оштрафованы на 30–50 тысяч рублей, должностные лица – на 50–100 тысяч, компании – на 100–200 тысяч", - отметил Адамс. Юрист обратил внимание, что допускается лишь кратковременная передача близким родственникам и для личных целей. "Параллельно выросли штрафы для организаторов распространения информации, которые игнорируют требования Роскомнадзора: для юридических лиц предусмотрены санкции до миллиона рублей, а в отдельных случаях – до 3 миллионов или в процентах от выручки", - сообщил Адамс. Как рассказал юрист, с начала осени изменения вступают также в транспортное законодательство, предусмотрена ответственность и в авиационной сфере. "За непредоставление преимущества автомобилям со спецсигналами теперь предусмотрен штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей либо лишение водительских прав на срок от 6 до 12 месяцев. Такая же ответственность установлена за непропуск автомобилей с маячками без специальной окраски, а также сопровождаемых ими машин. В авиационной сфере появились штрафы за нарушения при размещении сведений о договорах перевозки в автоматизированной системе. Для должностных лиц штраф составляет от 20 до 30 тысяч рублей, для организаций – от 50 до 100 тысяч", - уточнил Адамс. Кроме того, юрист сообщил об ответственности за заключение договора о предоставлении гостиничных услуг в период приостановления действия классификации средства размещения. "Компания или индивидуальный предприниматель несут ответственность в виде штрафа от 100 до 170 тысяч рублей; должностное лицо может получить предупреждение или штраф от 30 до 40 тысяч. За повторное деяние или невыполнение в срок предписания об устранении нарушения: для компании или ИП предусмотрен штраф от 200 до 300 тысяч рублей; для должностного лица – от 40 до 60 тысяч. Если среди сведений о средстве размещения, в том числе на интернет‑ресурсах, не указан номер‑идентификатор из реестра или ссылка на запись в нём, то для компаний установлен штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а для должностных лиц – предупреждение или штраф от 10 до 30 тысяч", - отметил юрист. Адамс также напомнил о прямом запрете на размещение рекламных объявлений на иностранных интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен в России, а также на площадках, признанных экстремистскими или нежелательными. "Для юридических лиц такие нарушения обойдутся в штрафы до 500 тысяч рублей", - подчеркнул юрист.

2025

