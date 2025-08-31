https://1prime.ru/20250831/kiberugrozy-861527128.html

Эксперт рассказал о киберугрозах для школьников перед 1 сентября

Эксперт рассказал о киберугрозах для школьников перед 1 сентября - 31.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о киберугрозах для школьников перед 1 сентября

Количество мошеннических атак на школьников в преддверии нового учебного года увеличивается - дети могут стать легкой целью для злоумышленников из-за их... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T11:24+0300

2025-08-31T11:24+0300

2025-08-31T11:24+0300

экономика

общество

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/83357/78/833577823_0:233:2815:1816_1920x0_80_0_0_0e6c4e68d6a78d62aa269bf56b1d8d6f.jpg

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Количество мошеннических атак на школьников в преддверии нового учебного года увеличивается - дети могут стать легкой целью для злоумышленников из-за их неокрепшей психики и низкого уровня критического мышления, рассказал РИА Новости эксперт по сетевым угрозам компании "Код безопасности" Константин Горбунов. "В преддверии нового учебного года ожидается увеличение числа мошеннических атак на школьников, поскольку из-за своего низкого уровня знаний кибербезопасности они представляют для злоумышленников удобную цель. Современные школьники живут в интернете с пеленок, но их неокрепшая психика и низкий уровень критического мышления делают их легкой добычей для мошенников", - сказал Горбунов. Как рассказал эксперт, мошенники создают фишинговые сайты с фальшивыми розыгрышами призов, бесплатными топовыми видеоиграми и используют другие темы, привлекательные для детей. На подобных фейковых сайтах они часто вводят пароли и личные данные, не подозревая, что отдают доступ к своим или даже родительским аккаунтам и банковским картам. Подобные сайты могут также использоваться для распространения вирусов, которые, в свою очередь, собирают данные о ребенке для создания его "цифрового двойника". В дальнейшем фейковый профиль используется в корыстных целях. Кроме того, серьезную опасность для школьников представляют психологические манипуляции в случаях, когда мошенники звонят и представляются сотрудниками каких-либо ведомств. Если злоумышленники понимают, что общаются с ребенком, то начинают активнее использовать шантаж. Так, например, под предлогом предлогом "решения проблемы" они требуют данные банковских карт родителей, доступ к личному кабинету "Госуслуг" и даже разрешение на посещение жилья. Для давления на подростков они используют фразу "взрослые ничего не узнают". "Ключевые опасности несут как тот же самый кибербуллинг - травля в социальных сетях, мессенджерах и онлайн-играх, где дети сталкиваются с оскорблениями, так и современные угрозы вроде дипфейков – фальшивые компрометирующие материалы. Все это становится предметом шантажа ребенка, за которым следуют требования финансового характера", - добавил Горбунов. Эксперт рекомендует повышать цифровую грамотность ребенка и родителей, а также выстраивать доверительные отношения в семье - чтобы дети не боялись приходить со своими проблемами, даже если уже что-то совершили. Важно объяснить школьнику объяснять ценность личных данных – любые пароли и коды, переписки и фотографии нельзя пересылать другим людям, даже очень близким.

https://1prime.ru/20250831/dengi--861523592.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , финансы