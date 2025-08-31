Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-31T12:37+0300
2025-08-31T12:37+0300
ПЕКИН, 31 авг - ПРАЙМ. Противостояние Китая и США вредит обеим сторонам, в то время как народы двух стран выступают за диалог и сотрудничество, об этом заявил посол КНР в США Се Фэн на фестивале китайской культуры в Вашингтоне. "Конфликт и конфронтация только навредит обеим сторонам, а диалог и сотрудничество являются общим желанием народов", - заявил Се Фэн, слова которого приведены в заявлении на сайте посольства КНР в Вашингтоне. Дипломат отметил, что 80 лет назад Китай и США вместе боролись в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Теперь, будучи двумя крупнейшими экономиками мира и постоянными членами СБ ООН, им необходимо совместно с другими странами защищать мир и стабильность во всем мире, подчеркнул Се Фэн. "Только следование принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества поможет Китаю и США найти правильный путь для взаимодействия великих держав, стимулирует стабильное и здоровое развитие китайско-американских отношений, что принесет пользу как двум странам, так и всему миру", - заключил он.
китай, сша, вашингтон, мировая экономика, оон
Экономика, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Мировая экономика, ООН
12:37 31.08.2025
 
Посол КНР: конфликт с США приносит вред обеим сторонам

ПЕКИН, 31 авг - ПРАЙМ. Противостояние Китая и США вредит обеим сторонам, в то время как народы двух стран выступают за диалог и сотрудничество, об этом заявил посол КНР в США Се Фэн на фестивале китайской культуры в Вашингтоне.
"Конфликт и конфронтация только навредит обеим сторонам, а диалог и сотрудничество являются общим желанием народов", - заявил Се Фэн, слова которого приведены в заявлении на сайте посольства КНР в Вашингтоне.
Дипломат отметил, что 80 лет назад Китай и США вместе боролись в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Теперь, будучи двумя крупнейшими экономиками мира и постоянными членами СБ ООН, им необходимо совместно с другими странами защищать мир и стабильность во всем мире, подчеркнул Се Фэн.
"Только следование принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества поможет Китаю и США найти правильный путь для взаимодействия великих держав, стимулирует стабильное и здоровое развитие китайско-американских отношений, что принесет пользу как двум странам, так и всему миру", - заключил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Лукашенко посоветовал США договариваться с Китаем
29 августа, 17:37
 
ЭкономикаКИТАЙСШАВАШИНГТОНМировая экономикаООН
 
 
