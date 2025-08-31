https://1prime.ru/20250831/konflikt-861528896.html

Посол КНР: конфликт с США приносит вред обеим сторонам

Посол КНР: конфликт с США приносит вред обеим сторонам - 31.08.2025, ПРАЙМ

Посол КНР: конфликт с США приносит вред обеим сторонам

Противостояние Китая и США вредит обеим сторонам, в то время как народы двух стран выступают за диалог и сотрудничество, об этом заявил посол КНР в США Се Фэн... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T12:37+0300

2025-08-31T12:37+0300

2025-08-31T12:37+0300

экономика

китай

сша

вашингтон

мировая экономика

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg

ПЕКИН, 31 авг - ПРАЙМ. Противостояние Китая и США вредит обеим сторонам, в то время как народы двух стран выступают за диалог и сотрудничество, об этом заявил посол КНР в США Се Фэн на фестивале китайской культуры в Вашингтоне. "Конфликт и конфронтация только навредит обеим сторонам, а диалог и сотрудничество являются общим желанием народов", - заявил Се Фэн, слова которого приведены в заявлении на сайте посольства КНР в Вашингтоне. Дипломат отметил, что 80 лет назад Китай и США вместе боролись в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Теперь, будучи двумя крупнейшими экономиками мира и постоянными членами СБ ООН, им необходимо совместно с другими странами защищать мир и стабильность во всем мире, подчеркнул Се Фэн. "Только следование принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества поможет Китаю и США найти правильный путь для взаимодействия великих держав, стимулирует стабильное и здоровое развитие китайско-американских отношений, что принесет пользу как двум странам, так и всему миру", - заключил он.

https://1prime.ru/20250829/lukashenko-861458761.html

китай

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, сша, вашингтон, мировая экономика, оон