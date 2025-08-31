https://1prime.ru/20250831/kredity-861522453.html

Доля кредитов юрлиц по плавающей ставке в Сбербанке выросла до 74 процентов

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Доля корпоративных кредитов по плавающей ставке в Сбербанке за год выросла до 74% с 71%, заявил зампред правления банка Анатолий Попов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума. "В период высокой ключевой ставки корпоративные клиенты всё чаще выбирают плавающие ставки, потому что такие кредиты позволяют бизнесу гибко реагировать на изменения рыночных условий. Их доля в портфеле "Сбера" выросла с 71% до 74% за год", - сказал он. Вместе с тем Попов отмечает, что Сбербанк ожидает изменение тренда в сторону роста доли кредитов по фиксированным ставкам, так как они снижаются вслед за ключевой. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

