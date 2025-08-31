Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о гарантиях безопасности - 31.08.2025, ПРАЙМ
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о гарантиях безопасности
Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал версию Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Украины курсом на... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T07:53+0300
2025-08-31T07:53+0300
общество
экономика
россия
украина
запад
владимир зеленский
всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал версию Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Украины курсом на эскалацию военного конфликта. Ранее Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которые требует Украина. В их числе сохранение нынешней численности ВСУ, обеспечение их финансами и оружием, а также давление на Россию с помощью санкций и передача Украине российских замороженных активов. "Гарантии безопасности, озвученные Зеленским, предполагают продолжение и эскалацию военного конфликта. Его версия гарантий безопасности Украины после окончания военных действий выглядит так, как если бы эти военные действия продолжались: коллективный Запад должен и впредь продолжать вооружать ВСУ и оплачивать существование агрессивного режима на наших границах. В принципе очевидно, что это гарантии безопасности не Украины, а Зеленского и его банды", - сказал Константинов агентству. При этом, по его словам, в плане Зеленского напрочь отсутствуют гарантии безопасности для России. "К нам на границу подсовывают до зубов вооруженного монстра с шизофреническим русофобским режимом. И кто-то надеется, что Россия на это согласится?", - сказал глава парламента. По его словам, режим Зеленского стал больно дорого обходиться своим западным хозяевам. "Несколько лет это они готовы были терпеть, но перспектива продолжать пускать деньги на ветер или точнее Украину, в течение неопределенно долгого периода - никому не улыбается. Кроме того, кое-где на Западе еще сохраняются приверженцы политического реализма, которые понимают, что безопасность только тогда гарантирована, когда она носит всеобщий характер", - сказал Константинов.
общество , россия, украина, запад, владимир зеленский, всу
Общество , Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, ВСУ
07:53 31.08.2025
 
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о гарантиях безопасности

Константинов назвал версию Зеленского о гарантиях безопасности курсом на эскалацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал версию Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Украины курсом на эскалацию военного конфликта.
Ранее Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которые требует Украина. В их числе сохранение нынешней численности ВСУ, обеспечение их финансами и оружием, а также давление на Россию с помощью санкций и передача Украине российских замороженных активов.
"Гарантии безопасности, озвученные Зеленским, предполагают продолжение и эскалацию военного конфликта. Его версия гарантий безопасности Украины после окончания военных действий выглядит так, как если бы эти военные действия продолжались: коллективный Запад должен и впредь продолжать вооружать ВСУ и оплачивать существование агрессивного режима на наших границах. В принципе очевидно, что это гарантии безопасности не Украины, а Зеленского и его банды", - сказал Константинов агентству.
При этом, по его словам, в плане Зеленского напрочь отсутствуют гарантии безопасности для России.
"К нам на границу подсовывают до зубов вооруженного монстра с шизофреническим русофобским режимом. И кто-то надеется, что Россия на это согласится?", - сказал глава парламента.
По его словам, режим Зеленского стал больно дорого обходиться своим западным хозяевам.
"Несколько лет это они готовы были терпеть, но перспектива продолжать пускать деньги на ветер или точнее Украину, в течение неопределенно долгого периода - никому не улыбается. Кроме того, кое-где на Западе еще сохраняются приверженцы политического реализма, которые понимают, что безопасность только тогда гарантирована, когда она носит всеобщий характер", - сказал Константинов.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯУКРАИНАЗАПАДВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
